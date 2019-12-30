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Меркель в новогоднем обращении призвала немцев не страшиться перемен

31.12.2019 09:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в своем новогоднем обращении призвала соотечественников к уверенности и готовности к переменам. Изменения к лучшему возможны, если немцы будут открыты и «отважатся на нововведения», приводят информагентства выдержки из новогоднего послания главы правительства ФРГ в ночь на вторник, 31 декабря. Само обращение, записанное накануне, будет транслироваться вечером того же дня.


Фото: Reuters

Канцлер напомнила о цифровизации и меняющейся трудовой деятельности. В будущем у человека должно быть гарантированное рабочее место и пенсия. Для этого необходима «смелость мыслить по-новому и сила уходить с известных путей», подчеркнула Меркель.

Ценности Основного закона «останутся нашим компасом и в следующем десятилетии», добавила глава правительства ФРГ. По ее словам, «техника и в цифровую эпоху должна служить людям, а не наоборот». «Границы устанавливает человеческое достоинство, поскольку оно неприкосновенно», — отметила Меркель.

Кроме того, канцлер напомнила о глобальном потеплении и угрозах, исходящих от него. «Нашим детям и внукам придется жить с последствиями» деятельности или бездействия нынешнего поколения, подчеркнула Меркель. Она намерена «направить всю свою власть» на выполнение Германией вклада в дело защиты климата.

 
 
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Для этого необходима «смелость мыслить по-новому и сила уходить с известных путей», подчеркнула Меркель.
 
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