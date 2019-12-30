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В Китае уже 27 случаев пневмонии неизвестного происхождения

31.12.2019 12:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти китайского города Ухань зафиксировали пневмонию неизвестного происхождения у 27 человек. Об этом 31 декабря сообщает CGTN.


Иллюстративное фото. Фото: Reuters

Семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Двоих пациентов в ближайшее время собираются выписать из больницы. Большинство заболевших жалуются на лихорадку и на проблемы с дыханием.

В Комитете по здравоохранению города отметили, что все пациенты заболели вирусной пневмонией и это сезонное заболевание, которое похоже на простудные вирусы.

Власти также отмечают, что большинство заболевших работали на местном рынке свежих морепродуктов. При этом они до сих пор не смогли установить источник происхождения вируса. В Ухань уже приехали специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения.

В 2002—2003 годах в Китае была вспышка атипичной пневмонии. Тогда от нее умерли около 350 человек.

 
 
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Власти до сих пор не смогли установить источник происхождения вируса. В Ухань уже приехали специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения.
 
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