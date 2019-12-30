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В Китае уже 27 случаев пневмонии неизвестного происхождения
31.12.2019 12:47 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти китайского города Ухань зафиксировали пневмонию неизвестного происхождения у 27 человек. Об этом 31 декабря
Семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Двоих пациентов в ближайшее время собираются выписать из больницы. Большинство заболевших жалуются на лихорадку и на проблемы с дыханием.
В Комитете по здравоохранению города
Власти также отмечают, что большинство заболевших работали на местном рынке свежих морепродуктов. При этом они до сих пор не смогли установить источник происхождения вируса. В Ухань уже приехали специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения.
В 2002—2003 годах в Китае была
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Власти до сих пор не смогли установить источник происхождения вируса. В Ухань уже приехали специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения.
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