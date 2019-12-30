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Президенты России и Украины поздравили друг друга с Новым годом. Впервые за шесть лет

31.12.2019 15:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, говорится в сообщении офиса украинского лидера в Facebook.


Фото: Reuters



Они «поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц 29 декабря», — отмечается в сообщении. В Кремле подтвердили, что лидеры обменялись поздравлениями.

Накануне Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, однако в списке, опубликованном на сайте Кремля, Зеленского не оказалось. Там также не было президента Грузии Саломе Зурабишвили. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда пояснил, что в список вошли не все главы государств и «при необходимости» он может пополниться.

Путин не поздравлял президентов Украины с праздниками с 2014 года. 31 декабря 2013 года в послании Виктору Януковичу, занимавшему тогда пост украинского лидера, он отметил «товарищеские, деловые отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы».

Разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе Киева, отмечает Кремль. Стороны обсудили договоренности по транзиту российского газа через Украину, позитивно оценили обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом и высказались за развитие отношений двух стран в 2020 году.

Обмен пленными между украинской стороной и властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик произошел 29 декабря. В ДНР сообщали, что получили 60 человек, а передали — 51. В ЛНР отметили, что передали Киеву 25 пленных, а Луганск получил 63 человека. В офисе Зеленского сообщили, что Украина получила 76 человек. Договоренность об обмене была достигнута на «нормандском саммите» в Париже в начале декабря, где состоялась первая встреча двух президентов.

На следующий день, 30 декабря, Москва и Киев подписали соглашение о транзите российского газа через территорию Украины. Контракт будет действовать пять лет, а общий объем транзита составит 225 млрд куб. м.

 
 
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Путин не поздравлял президентов Украины с праздниками с 2014 года. 31 декабря 2013 года в послании Виктору Януковичу, занимавшему тогда пост украинского лидера, он...
 
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