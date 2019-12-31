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Два украинских телеканала сдвинули новогоднее поздравление Зеленского из-за Порошенко

01.01.2020 18:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в последние минуты 2019 года вместо традиционного обращения главы государства передали в эфир видео с новогодним поздравлением от бывшего президента страны Петра Порошенко. Запись с Владимиром Зеленским также транслировалась, но уже в первые минуты после полуночи, сообщает ТАСС.


Коллаж TUT.BY

Оба политика, обращаясь к украинцам, подчеркивали важность единства страны и призвали к преодолению внутренних разногласий ради сохранения сплоченности перед внешними вызовами.

Подобным образом в канун 2019 года поступил телеканал «1+1», который принадлежит Игорю Коломойскому, поставив в эфире обращение Зеленского перед Порошенко. Тогда, за несколько минут до Нового года, Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты.

«Пятый» телеканал принадлежит Порошенко, а телеканал «Прямой» эксперты связывают с интересами экс-президента.

 
 
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Оба политика, обращаясь к украинцам, подчеркивали важность единства страны и призвали к преодолению внутренних разногласий ради сохранения сплоченности перед...
 
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