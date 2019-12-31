Новогоднее обращение президентов - 2020: необычный формат, привычные пожелания и отказ от выступления

Источник материала: Tut.by

За несколько минут до наступления 2020 года белорусы по традиции слушали новогоднее обращение президента страны. А что желали в этом году лидеры других стран своим гражданам? В Украине, например, появилось обращение в новом формате, без сообщений о росте ВВП, падении инфляции и «других малопонятных терминах», а лидер КНДР и вовсе отказался записывать обращение к гражданам, а выступил с докладом после четырехдневного съезда партийных лидеров в Пхеньяне.

Германия

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан не страшиться перемен. Она заявила, что в будущем у человека должно быть гарантированное рабочее место и пенсия. Для этого необходима «смелость мыслить по-новому и сила уходить с известных путей».



Фото: Reuters

«Нашим детям и внукам придется жить с последствиями деятельности или бездействия нынешнего поколения», — подчеркнула Меркель.

Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении напомнил, что 2019-й стал историческим для страны: «была подтверждена преемственность стратегического курса отца — основателя современного Казахстана, личности исторического масштаба — Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева».



Фото: akorda.kz

Рассказал Токаев и о подготовленном властями подарке для жителей страны.

«Принято решение об увеличении заработных плат, пенсий и пособий, а также стипендий студентам. Снижена долговая нагрузка нуждающимся гражданам. Принимаются решительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, открываются новые рабочие места, начата реализация концепции „слышащего государства“. Мною принят ряд решений, направленных на дальнейшую модернизацию и демократизацию страны. Несмотря на разные мнения, мы единая нация. Мы должны беречь как зеницу ока народное единство, завещанное нашими великими предками», — сказал он.

КНДР

А вот лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выступать с новогодним обращением. 1 января он выступил с докладом по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР, сообщает РБК со ссылкой ЦТАК.



Фото: kcna.kp

В докладе отмечается, что Пхеньян намерен продолжить разработку стратегического оружия и не будет в одностороннем формате соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний до тех пор, пока Вашингтон не примет никаких ответных мер.

Россия

Президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным обращением и пожелал россиянам «сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в жизни менялось только к лучшему».



Фото: пресс-служба Кремля

«Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей», — заявил Путин.

США

Президент США Дональд Трамп традиционно сделал заявление в Twitter . Он пригрозил отомстить Ирану после нападения на американское посольство в Багдаде.



Фото: Reuters

«Иран понесет полную ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов [в Ираке], они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. С Новым годом!» — написал Трамп.

Позже появилось и просто сообщение «С Новым годом!». 45-й хозяин Белого дома вместе с первой леди США находится на курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Украина

Глава государства Владимир Зеленский заявил , что обычно в новогоднем поздравлении президента рассказывают нам о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и других очень непонятных терминах. Поэтому часто при обращении президента люди выключают звук. В этот раз он предложил каждому честно ответить самому себе на важный вопрос: кто я? Она напомнил, что все люди разные, но живут в одной стране и являются одним народом.



Фото: пресс-служба президента Украины

«Это каждый из нас. Это украинцы. Такие как есть. Не идеальные и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и „тараканами“. Но в нашем паспорте не указано, „правильный“ или „неправильный“ украинец. Нет строки „патриот“, „малоросс“, „ватник“ или „бандеровец“. Там написано „гражданин Украины“, который имеет права и обязанности. Мы с вами очень разные. Так кто же мы?» — говорится в поздравлении.

Зеленский считает, что если люди видят будущее одинаково, это должно объединить.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил французов с Новым годом и сообщил, что «пенсионная реформа», вызвавшая волну протестов в стране, будет доведена до конца, а правительству поручено «найти скорейший компромисс» с профсоюзами по спорным вопросам, пишет RFI .



Президент Франции Эммануэль Макрон обращается к нации из-за протестов «желтых жилетов». Фото: Reuters

«Сегодня вечером, выступая перед вами, я обязуюсь приложить всю свою энергию к тому, чтобы преобразовать нашу страну и сделать ее более сильной, справедливой и более гуманной», — отметил Макрон, выступив решительно против «бездействия». Он признал, что любые изменения являются «встряской», вызывающей «опасения и протесты». «Нужно ли поэтому отказаться от того, чтобы изменить нашу страну и нашу повседневную жизнь? — Нет!» — сам себе ответил президент Франции. За отказ от реформ «заплатят будущие поколения», — уверен Макрон.