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Новогоднее обращение президентов - 2020: необычный формат, привычные пожелания и отказ от выступления
01.01.2020 17:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За несколько минут до наступления 2020 года белорусы по традиции слушали
Германия
Канцлер Германии Ангела Меркель
«Нашим детям и внукам придется жить с последствиями деятельности или бездействия нынешнего поколения», — подчеркнула Меркель.
Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении напомнил, что 2019-й стал историческим для страны: «была подтверждена преемственность стратегического курса отца — основателя современного Казахстана, личности исторического масштаба — Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева».
Рассказал Токаев и о подготовленном властями подарке для жителей страны.
«Принято решение об увеличении заработных плат, пенсий и пособий, а также стипендий студентам. Снижена долговая нагрузка нуждающимся гражданам. Принимаются решительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, открываются новые рабочие места, начата реализация концепции „слышащего государства“. Мною принят ряд решений, направленных на дальнейшую модернизацию и демократизацию страны. Несмотря на разные мнения, мы единая нация. Мы должны беречь как зеницу ока народное единство, завещанное нашими великими предками», — сказал он.
КНДР
А вот лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выступать с новогодним обращением. 1 января он выступил с докладом по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР, сообщает
В докладе отмечается, что Пхеньян намерен продолжить разработку стратегического оружия и не будет в одностороннем формате соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний до тех пор, пока Вашингтон не примет никаких ответных мер.
Россия
Президент РФ Владимир Путин
«Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей», — заявил Путин.
США
Президент США Дональд Трамп традиционно сделал заявление в
«Иран понесет полную ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов [в Ираке], они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. С Новым годом!» — написал Трамп.
Позже появилось и просто сообщение «С Новым годом!». 45-й хозяин Белого дома вместе с первой леди США находится на курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич.
Украина
Глава государства Владимир Зеленский
«Это каждый из нас. Это украинцы. Такие как есть. Не идеальные и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и „тараканами“. Но в нашем паспорте не указано, „правильный“ или „неправильный“ украинец. Нет строки „патриот“, „малоросс“, „ватник“ или „бандеровец“. Там написано „гражданин Украины“, который имеет права и обязанности. Мы с вами очень разные. Так кто же мы?» — говорится в поздравлении.
Зеленский считает, что если люди видят будущее одинаково, это должно объединить.
Франция
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил французов с Новым годом и сообщил, что «пенсионная реформа», вызвавшая волну протестов в стране, будет доведена до конца, а правительству поручено «найти скорейший компромисс» с профсоюзами по спорным вопросам, пишет
«Сегодня вечером, выступая перед вами, я обязуюсь приложить всю свою энергию к тому, чтобы преобразовать нашу страну и сделать ее более сильной, справедливой и более гуманной», — отметил Макрон, выступив решительно против «бездействия». Он признал, что любые изменения являются «встряской», вызывающей «опасения и протесты». «Нужно ли поэтому отказаться от того, чтобы изменить нашу страну и нашу повседневную жизнь? — Нет!» — сам себе ответил президент Франции. За отказ от реформ «заплатят будущие поколения», — уверен Макрон.
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Новогоднее обращение президентов - 2020: необычный формат, привычные пожелания и отказ от выступления
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