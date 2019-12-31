ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новогоднее обращение президентов - 2020: необычный формат, привычные пожелания и отказ от выступления

01.01.2020 17:45 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За несколько минут до наступления 2020 года белорусы по традиции слушали новогоднее обращение президента страны. А что желали в этом году лидеры других стран своим гражданам? В Украине, например, появилось обращение в новом формате, без сообщений о росте ВВП, падении инфляции и «других малопонятных терминах», а лидер КНДР и вовсе отказался записывать обращение к гражданам, а выступил с докладом после четырехдневного съезда партийных лидеров в Пхеньяне.

Германия

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан не страшиться перемен. Она заявила, что в будущем у человека должно быть гарантированное рабочее место и пенсия. Для этого необходима «смелость мыслить по-новому и сила уходить с известных путей».


Фото: Reuters

«Нашим детям и внукам придется жить с последствиями деятельности или бездействия нынешнего поколения», — подчеркнула Меркель.

Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении напомнил, что 2019-й стал историческим для страны: «была подтверждена преемственность стратегического курса отца — основателя современного Казахстана, личности исторического масштаба — Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева».


Фото: akorda.kz

Рассказал Токаев и о подготовленном властями подарке для жителей страны.

«Принято решение об увеличении заработных плат, пенсий и пособий, а также стипендий студентам. Снижена долговая нагрузка нуждающимся гражданам. Принимаются решительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, открываются новые рабочие места, начата реализация концепции „слышащего государства“. Мною принят ряд решений, направленных на дальнейшую модернизацию и демократизацию страны. Несмотря на разные мнения, мы единая нация. Мы должны беречь как зеницу ока народное единство, завещанное нашими великими предками», — сказал он.

КНДР

А вот лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выступать с новогодним обращением. 1 января он выступил с докладом по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР, сообщает РБК со ссылкой ЦТАК.


Фото: kcna.kp

В докладе отмечается, что Пхеньян намерен продолжить разработку стратегического оружия и не будет в одностороннем формате соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний до тех пор, пока Вашингтон не примет никаких ответных мер.

Россия

Президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным обращением и пожелал россиянам «сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в жизни менялось только к лучшему».


Фото: пресс-служба Кремля

«Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей», — заявил Путин.

США

Президент США Дональд Трамп традиционно сделал заявление в Twitter. Он пригрозил отомстить Ирану после нападения на американское посольство в Багдаде.


Фото: Reuters

«Иран понесет полную ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов [в Ираке], они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. С Новым годом!» — написал Трамп.

Позже появилось и просто сообщение «С Новым годом!». 45-й хозяин Белого дома вместе с первой леди США находится на курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Украина

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что обычно в новогоднем поздравлении президента рассказывают нам о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и других очень непонятных терминах. Поэтому часто при обращении президента люди выключают звук. В этот раз он предложил каждому честно ответить самому себе на важный вопрос: кто я? Она напомнил, что все люди разные, но живут в одной стране и являются одним народом.


Фото: пресс-служба президента Украины

«Это каждый из нас. Это украинцы. Такие как есть. Не идеальные и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и „тараканами“. Но в нашем паспорте не указано, „правильный“ или „неправильный“ украинец. Нет строки „патриот“, „малоросс“, „ватник“ или „бандеровец“. Там написано „гражданин Украины“, который имеет права и обязанности. Мы с вами очень разные. Так кто же мы?» — говорится в поздравлении.

Зеленский считает, что если люди видят будущее одинаково, это должно объединить.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил французов с Новым годом и сообщил, что «пенсионная реформа», вызвавшая волну протестов в стране, будет доведена до конца, а правительству поручено «найти скорейший компромисс» с профсоюзами по спорным вопросам, пишет RFI.


Президент Франции Эммануэль Макрон обращается к нации из-за протестов «желтых жилетов». Фото: Reuters

«Сегодня вечером, выступая перед вами, я обязуюсь приложить всю свою энергию к тому, чтобы преобразовать нашу страну и сделать ее более сильной, справедливой и более гуманной», — отметил Макрон, выступив решительно против «бездействия». Он признал, что любые изменения являются «встряской», вызывающей «опасения и протесты». «Нужно ли поэтому отказаться от того, чтобы изменить нашу страну и нашу повседневную жизнь? — Нет!» — сам себе ответил президент Франции. За отказ от реформ «заплатят будущие поколения», — уверен Макрон.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Украине, например, появилось обращение в новом формате, без сообщений о росте ВВП, падении инфляции и «других малопонятных терминах», а лидер КНДР и вовсе...
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Мы готовы нанести удар»: Хаменеи предупредил о готовности ответить на угрозы со стороны США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика