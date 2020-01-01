|
В Индонезии 21 человек погиб при наводнении
02.01.2020 08:52 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По меньшей мере 21 человек погиб из-за наводнения в районе столицы Индонезии Джакарты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министра общественных дел Индонезии.
В сообщении агентства говорится, что районы Джакарты затопило из-за сильных дождей, которые начались 31 декабря. По информации агентства, из-за наводнения эвакуировали более 30 тыс. человек. Ранее сообщалось о девяти погибших.
Экстремальные погодные условия могут продолжаться по всей Индонезии до 7 января, предупредил секретарь кабмина Индонезии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экстремальные погодные условия могут продолжаться по всей Индонезии до 7 января.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)