ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Индонезии 21 человек погиб при наводнении

02.01.2020 08:52 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 21 человек погиб из-за наводнения в районе столицы Индонезии Джакарты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министра общественных дел Индонезии.

В сообщении агентства говорится, что районы Джакарты затопило из-за сильных дождей, которые начались 31 декабря. По информации агентства, из-за наводнения эвакуировали более 30 тыс. человек. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Экстремальные погодные условия могут продолжаться по всей Индонезии до 7 января, предупредил секретарь кабмина Индонезии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экстремальные погодные условия могут продолжаться по всей Индонезии до 7 января.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Название «Голландия» официально перестало существовать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика