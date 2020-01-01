В Индонезии 21 человек погиб при наводнении

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 21 человек погиб из-за наводнения в районе столицы Индонезии Джакарты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министра общественных дел Индонезии.

В сообщении агентства говорится, что районы Джакарты затопило из-за сильных дождей, которые начались 31 декабря. По информации агентства, из-за наводнения эвакуировали более 30 тыс. человек. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Экстремальные погодные условия могут продолжаться по всей Индонезии до 7 января, предупредил секретарь кабмина Индонезии.