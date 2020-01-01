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Название «Голландия» официально перестало существовать
02.01.2020 08:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С начала января Нидерланды официально прекратили использование названия «Голландия» для обозначения государства. Об этом сообщает радиостанция NOS.
С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название «Нидерланды». Это сделали для формирования унифицированного национального бренда, отмечали в министерстве иностранных дел Нидерландов.
О решении об официальном отказе от названия «Голландия»
Северная и Южная Голландия — две из двенадцати провинций современных Нидерландов. С X по XVI век Голландия была единым политическим образованием и управлялась графами Голландии. Королевство Нидерландов образовалось после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.
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