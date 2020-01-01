В Германии в новогоднюю ночь из-за китайских фонариков случился пожар в зоопарке. Погибли десятки животных

Источник материала: Tut.by

В Германии в городе Крефельд в новогоднюю ночь из-за китайских фонариков случился пожар в зоопарке. Три женщины сами обратились в полицию, сообщив, что это они запускали рядом с зоопарком Крефельда китайские фонарики, сообщает DW. В результате пожара там погибли более 30 животных.

Обезьянник площадью 1975 квадратных метров загорелся вскоре после полуночи в новогоднюю ночь. В результате пожара погибли более 30 животных, в том числе пять орангутангов, две гориллы, один шимпанзе, а также золотистые львиные тамарины, карликовые игрунки, крыланы и птицы. Двух шимпанзе удалось спасти. Зоопарк оценивает ущерб в несколько десятков миллионов евро.

60-летняя женщина и две ее взрослых дочери сами обратились в городскую полицию, признавшись, что в новогоднюю ночь запускали возле зоопарка китайские фонарики.

«Очень смелый поступок с их стороны. Это в высшей степени порядочно и заслуживает уважения», — заявил на пресс-конференции в четверг, 2 января, представитель полиции Герд Хоппман.

Теперь подозреваемым грозит обвинение в поджоге по неосторожности. Возможное наказание за это правонарушение — от денежного штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет.



Фото: страница зоопарка в Facebook

По данным следствия, причиной пожара в зоопарке стал китайский фонарик, который упал на крышу обезъянника. Женщины сообщили полиции, что в новогоднюю ночь неподалеку от зоопарка запустили пять таких фонариков, написав на них новогодние пожелания. Полиции удалось найти остальные четыре фонарика, два из них зацепились и повисли на дереве рядом с зоопарком.

По словам Герда Хоппмана, женщины думали, что в новогоднюю ночь можно запускать китайские фонарики, хотя с 2009 года в немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия, где расположен Крефельд, это запрещено, как и почти во всех землях Германии.

Администрация зоопарка на своей странице в Facebook поблагодарила всех за поддержку.