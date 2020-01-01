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Демократ Джулиан Кастро объявил о выходе из президентской гонки в США

02.01.2020 19:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро выбыл из состава претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года. Об этом говорится в видеоролике, размещенном в четверг на сайте предвыборного штаба Кастро.

Ролик продолжительностью почти четыре минуты представляет собой нарезку наиболее ярких, по мнению штаба, выступлений и моментов предвыборной борьбы этого демократа. «Учитывая обстоятельства нынешнего сезона предвыборной кампании, я пришел к выводу о том, что наше время еще не пришло. Сегодня я с тяжелым сердцем и с чувством глубокой благодарности [к сторонникам] объявляю о том, что прекращаю свою президентскую кампанию», — заявил Кастро.

Он обещал продолжать политическую борьбу, однако не конкретизировал свои планы на будущее. Ранее о выходе из предвыборной гонки объявили в том числе сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан и конгрессмен от Техаса Бето О’Рурк.

Джулиан Кастро был мэром Сан-Антонино (штат Техас) в 2009—2014 годах, в 2014—2017 годах занимал пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы. Его брат-близнец Хоакин Кастро является сейчас конгрессменом от штата Техас. Джулиан Кастро входит в число наиболее известных в США политиков-демократов латиноамериканского происхождения.

Экс-министр не был допущен к участию в пятых общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года, которые состоялись в конце ноября прошлого года в Атланте (штат Джорджия). Кастро не смог выполнить одно из условий Национального комитета Демократической партии: набрать по итогам четырех общенациональных опросов 3% голосов потенциальных избирателей или получить 5% поддержки по итогам двух опросов на территории отдельных штатов.

Согласно итогам общенационального опроса, проведенного 22−24 декабря журналом The Economist и исследовательской службой YouGov, Кастро располагает поддержкой только 1% потенциальных избирателей-демократов. Лидируют по популярности бывший вице-президент США Джозеф Байден (30%), сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (19%) и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (17%).

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13−16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

 
 
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Джулиан Кастро входит в число наиболее известных в США политиков-демократов латиноамериканского происхождения.
 
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