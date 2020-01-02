Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США

Источник материала: Tut.by

По словам министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, действия Вашингтона опасны и ведут к эскалации.



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«Акт международного терроризма США, целью которого стало убийство генерала Сулеймани — наиболее эффективной силы, борющейся с „Исламским государством“, „Аль-Нусра“, „Аль-Каида“ и др., — чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией», — написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Он добавил, что США несут ответственность за все последствия своей «мошеннической авантюры».

Как сообщает РИА «Новости», бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи заявил, что Иран отомстит США за гибель генерала.

«Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», — написал Резаи в Twitter .

В ночь на пятницу стало известно, что в Багдаде в результате авиаударов США по колонне автомобилей вблизи аэропорта был убит Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. В заявлении Пентагона говорилось, что операция против Сулеймани была проведена по указанию Дональда Трампа в «оборонительных целях». «Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе», — считает американское оборонное ведомство.

Весной минувшего года Вашингтон отнес КСИР к террористическим организациям.