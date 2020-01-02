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Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти

03.01.2020 07:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен — 549 и 556 млн тонн.


Фото: Reuters

Согласно статистике, советская нефтяная промышленность поставила рекорд по добыче нефти и конденсата в 1987 году, когда она достигла 569,5 млн тонн. После этого она планомерно снижалась. В 1996 году она падала до 303 млн тонн.

По прогнозу Минэнерго РФ, российская добыча нефти может столкнуться с падением в ближайшие годы, если не реформировать налогообложение отрасли. По мнению министра энергетики Александра Новака, российская нефтянка несет самую высокую налоговую нагрузку в мире, которая достигает 70% выручки компаний. Почти половина запасов нефти в России сегодня нерентабельна для разработки при текущей фискальной системе, считает глава Минэнерго.

 
 
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Согласно статистике, советская нефтяная промышленность поставила рекорд по добыче нефти и конденсата в 1987 году, когда она достигла 569,5 млн тонн. После этого она...
 
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