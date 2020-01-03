|
Лавров заявил Помпео о нарушениях международного права из-за убийства генерала Сулеймани
03.01.2020 22:04 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обсудил сложившуюся международную обстановку после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, пишет
Министр в ходе переговоров заявил, что целенаправленная ликвидация одним государством — членом ООН официального лица другого государства — члена ООН на территории третьего суверенного государства «грубо нарушает основы международного права», что заслуживает осуждения.
Лавров отметил, что последствия этого действия для ситуации на Ближнем Востоке могут оказаться тяжелыми, приведут к эскалации конфликта в регионе. В связи с этим Россия призвала американское руководство решать возникающие проблемы за столом переговоров, а не силовыми методами.
О телефонных переговорах с Лавровым также написал в своем
Ранее президент США Дональд Трамп
Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лавров отметил, что последствия этого действия для ситуации на Ближнем Востоке могут оказаться тяжелыми, приведут к эскалации конфликта в регионе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)