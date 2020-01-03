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Лавров заявил Помпео о нарушениях международного права из-за убийства генерала Сулеймани

03.01.2020 22:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обсудил сложившуюся международную обстановку после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, пишет РБК.


Фото: пресс-служба МИД России

Министр в ходе переговоров заявил, что целенаправленная ликвидация одним государством — членом ООН официального лица другого государства — члена ООН на территории третьего суверенного государства «грубо нарушает основы международного права», что заслуживает осуждения.

Лавров отметил, что последствия этого действия для ситуации на Ближнем Востоке могут оказаться тяжелыми, приведут к эскалации конфликта в регионе. В связи с этим Россия призвала американское руководство решать возникающие проблемы за столом переговоров, а не силовыми методами.

О телефонных переговорах с Лавровым также написал в своем Twitter госсекретарь США Майк Помпео. Он пояснил, что американская военная операция по ликвидации Сулеймани носила «оборонительный» характер «для защиты жизни американцев». По словам Помпео, деэскалация в регионе является главной целью Соединенных Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что убитый Сулеймани был виновен в смерти тысячи американцев и планировал устранить еще больше граждан США. Он выразил мнение, что в Иране генерала «ненавидели и боялись», однако власти страны этого никогда не признают.

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела недалеко от аэропорта Багдада. В Тегеране назвали действия американских военных «международным актом терроризма» и пригрозили ответными мерами в адрес Вашингтона. В Ираке заявили, что убийство Сулеймани нарушило условия присутствия армии США на территории страны.

 
 
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Лавров отметил, что последствия этого действия для ситуации на Ближнем Востоке могут оказаться тяжелыми, приведут к эскалации конфликта в регионе.
 
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