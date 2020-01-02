США отправят на Ближний Восток дополнительные войска

Источник материала: Tut.by

Министерство обороны США одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток. Как сообщает в пятницу агентство Reuters , количество направленных в регион военнослужащих составит около 3 тыс. человек.



Фото: defense.gov

По данным телекомпании CNN , на Ближний Восток будут переброшены военнослужащие одной из бригад 82-й воздушно-десантной дивизии, из которой ранее в регион уже были направлены около 750 военнослужащих.

«Администрация президента Трампа должна представить конгрессу информацию о том, какую стратегию проводит она на Ближнем Востоке, — отметил в интервью CNN сенатор Боб Менендес (демократ от штата Нью-Джерси), комментируя переброску войск. — Отправка дополнительного контингента в этот регион представляет собой эскалацию ситуации, и такой шаг не был одобрен конгрессом США. Администрация обязана предоставить конгрессу данные о том, на каких именно разведывательных данных она основывала свое решение об отправке войск на Ближний Восток».