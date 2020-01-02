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США отправят на Ближний Восток дополнительные войска
03.01.2020 21:42 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство обороны США одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток. Как сообщает в пятницу агентство
По данным телекомпании
«Администрация президента Трампа должна представить конгрессу информацию о том, какую стратегию проводит она на Ближнем Востоке, — отметил в интервью CNN сенатор Боб Менендес (демократ от штата Нью-Джерси), комментируя переброску войск. — Отправка дополнительного контингента в этот регион представляет собой эскалацию ситуации, и такой шаг не был одобрен конгрессом США. Администрация обязана предоставить конгрессу данные о том, на каких именно разведывательных данных она основывала свое решение об отправке войск на Ближний Восток».
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Министерство обороны США одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток. Как сообщает в пятницу агентство Reuters, количество направленных в регион...
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