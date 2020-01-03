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Постпред Ирана при ООН считает убийство Сулеймани началом войны
04.01.2020 07:04 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что устранив Сулеймани США начали войну. Тегеран отомстит за совершенное США убийство.
«Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов», — сказал он в пятницу в интервью телеканалу
«Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран», — указал посол.
Комментируя заявления госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Сулеймани представлял угрозу американцам, постпред отметил, что «этому нет никаких доказательств».
Иран приравнивает к началу войны операцию США по устранению Сулеймани, заявил Маджид Тахт-Раванчи. Ему был задан вопрос, считает ли Тегеран ликвидацию Сулеймани объявлением войны со стороны США. «На самом деле это была военная акция со стороны Соединенных Штатов, направленная против иранского народа», — ответил дипломат и напомнил о том, что Вашингтон с мая 2018 года в одностороннем порядке ведет экономическую войну с Ираном. «Они [американцы] проводят политику оказания максимального давления и оказывают сильное экономическое давление на иранский народ. Это продолжалось до сего момента, но прошлой ночью они открыли новую главу», — заявил Тахт-Раванчи.
«Они открыли новую главу, что равносильно началу войны против Ирана», — добавил он.
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Подготовка ликвидации
Тахт-Раванчи не может поверить
Он оспорил обоснованность заявлений госсекретаря США Майкла Помпео о том, что генерал Сулеймани занимался подготовкой нападений на американских граждан. «Если у них есть доказательства, то пускай представят их. Пускай представят доказательства. Я убежден, что их на самом деле нет», — подчеркнул иранский дипломат.
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сообщил в пятницу журналистам во время телефонного брифинга, что Вашингтон не намерен разглашать данные о том, какие именно вылазки готовил убитый иранский генерал. О’Брайен рассказал, что, по информации американской стороны, Сулеймани прибыл в Багдад из Дамаска, где будто бы готовил атаки на американских дипломатов и военнослужащих. В ответ на просьбу предоставить больше деталей этих планов О’Брайен назвал эти сведения «чрезвычайно секретными» и отказался раскрывать подробности.
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«Они открыли новую главу, что равносильно началу войны против Ирана», - добавил он.
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