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В Белом доме назвали основания для убийства иранского генерала Сулеймани

04.01.2020 06:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американские военные совершили убийство иранского генерала Касема Сулеймани в соответствии с положением Разрешения на применение военной силы против террористов (AUMF). Об этом сообщил на брифинге для журналистов советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен, передает Reuters.


Касем Сулейман в 2015 году. Фото: wikimedia.org

О’Брайен отметил, что любое ответное действие со стороны Ирана вответ на убийство Сулеймани будет расцениваться американской стороной как «очень плохое решение». При этом советник американского президента выразил надежду на то, что после гибели иранского генерала США удастся сохранить хорошие отношения с Ираком.

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб вечером 2 января в результате авиаудара США вблизи международного аэропорта в Багдаде. Как заявили в Пентагоне, военная операция была проведена в соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа.

После убийства генерала Иран пообещал принять различные меры в отношении США на международном уровне и расценил случившееся как «акт терроризма». В МИД России заявили, что Сулеймани был уничтожен «без соотношения с какой-либо правовой основой».

В беседе с РБК юрист-международник, доцент юридического факультета Высшей школы экономики Глеб Богуш, заявил, что нанеся авиаудар, США преступили норму международного права, запрещающую произвольное лишение человека жизни.

 
 
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При этом советник американского президента выразил надежду на то, что после гибели иранского генерала США удастся сохранить хорошие отношения с Ираком.
 
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