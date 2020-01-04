|
Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани
05.01.2020 18:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией во главе с США,
Резолюция призывает правительство Ирака прекратить любое иностранное военное присутствие в стране, поясняет
В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия прибывания американских военных в Ираке. Реагируя на его слова, помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен сообщил, что Белый дом будет «очень разочарован», если Багдад примет какое-либо негативное решение о возможности США «помогать народу Ирака».
Сулеймани, командир элитного подразделения «Аль-Кудс»,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За принятие резолюции выступал премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди. Перед голосованием он передал парламенту график вывода войск и попросил «безоговорочно»...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)