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Во Франции полиция ранила вооруженного ножом мужчину при попытке нападения

05.01.2020 23:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина, вооруженный кухонным ножом, был обезврежен полицией города Мец, расположенного на северо-востоке Франции. Жертв нет. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщило издание France Bleu.


Фото: Reuters

Инцидент произошел во второй половине дня, когда мужчина вышел из магазина и пошел по улице, размахивая кухонным ножом. По словам очевидцев, «нож был внушительного размера». Прохожие немедленно вызвали полицию.

«Нападавший ранен, но его жизни ничто не угрожает», — сообщил источник в местной полиции. Злоумышленник угрожал полиции ножом, поэтому полицейским пришлось обезвредить его, ранив в бедро. При попытке нападения он кричал «Аллах Акбар!»

Прокурор города Мец Кристиан Меркури заявил, что нападавший был ранее известен полиции. Этот мужчина 1989 года рождения и внесен в «список S», то есть как лицо, то есть представляющее угрозу безопасности государства.

Полиция знала о его радикализации и о том, что он страдает от психических расстройств. Дело передано на расследование в Национальную антитеррористическую прокуратуру Парижа (PNAT).

Напомним, что нападение произошло два дня спустя после подобной атаки в пригороде Парижа, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения.

 
 
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«Нападавший ранен, но его жизни ничто не угрожает», - сообщил источник в местной полиции. Злоумышленник угрожал полиции ножом, поэтому полицейским пришлось...
 
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