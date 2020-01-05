Во Франции полиция ранила вооруженного ножом мужчину при попытке нападения

Источник материала: Tut.by

Мужчина, вооруженный кухонным ножом, был обезврежен полицией города Мец, расположенного на северо-востоке Франции. Жертв нет. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщило издание France Bleu .



Фото: Reuters

Инцидент произошел во второй половине дня, когда мужчина вышел из магазина и пошел по улице, размахивая кухонным ножом. По словам очевидцев, «нож был внушительного размера». Прохожие немедленно вызвали полицию.

«Нападавший ранен, но его жизни ничто не угрожает», — сообщил источник в местной полиции. Злоумышленник угрожал полиции ножом, поэтому полицейским пришлось обезвредить его, ранив в бедро. При попытке нападения он кричал «Аллах Акбар!»

Прокурор города Мец Кристиан Меркури заявил, что нападавший был ранее известен полиции. Этот мужчина 1989 года рождения и внесен в «список S», то есть как лицо, то есть представляющее угрозу безопасности государства.

Полиция знала о его радикализации и о том, что он страдает от психических расстройств. Дело передано на расследование в Национальную антитеррористическую прокуратуру Парижа (PNAT).

Напомним, что нападение произошло два дня спустя после подобной атаки в пригороде Парижа, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения.