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Иран вышел из ядерной сделки и грозит США военным ударом

05.01.2020 22:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство Ирана объявило, что отказывается от последних ограничений по ядерной сделке, заключенной в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников.


Фото: Reuters

Тегеран заявляет, что готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций, а также напрямую связывает свое решение с убийством в пятницу высокопоставленного генерала Касема Сулеймани.

«Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, […] а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы», — говорится в заявлении правительства.

Иранские власти добавили, что продолжат сотрудничество с МАГАТЭ и вернутся к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты, а интересы страны будут учтены.

Кроме того, как заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави, Тегеран также должен добиться, чтобы США ответили за убийство генерала Касема Сулеймани.

На протяжении выходных Тегеран и Вашингтон обменивались угрозами в связи с убийством Сулеймани.

В воскресенье военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и бывший министр обороны страны Хосейн Деган заявил в интервью телекомпании Си-эн-эн, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

«Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к адекватной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это удар по американцам, равноценный тому, который они нанесли», — заявил он.

Генерал добавил, что «ответ несомненно будет военным и будет направлен против военных объектов». Он также подчеркнул, что иранское руководство Ирана «никогда не стремилось и не будет стремиться к войне».

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп предупредил, что если Тегеран совершит нападение на американцев, Вашингтон готов нанести по иранским объектам «очень быстрый и очень сильный» удар.

По словам Трампа, американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним удары с использованием новейшего военного оборудования.

 
 
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Иранские власти добавили, что продолжат сотрудничество с МАГАТЭ и вернутся к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны...
 
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