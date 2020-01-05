Цены на золото обновили рекорды

Источник материала: Tut.by

Цена золота на спотовом рынке достигла максимума с 2013 года, в ходе торгов в понедельник выросла до $1588,13 за унцию. Цена палладия обновила исторический рекорд, достигнув $2030,28 за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 18:44 по Москве, цена золота составляет $1561,21 за унцию, цена палладия — $2025,054 за унцию.

Рост цен происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе серьезно осложнилась после того, как 3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.