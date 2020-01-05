Харви Вайнштейн в уголовном суде США: чего ожидать от эпохального процесса?

Источник материала: Tut.by

В понедельник 6 января в нью-йоркском уголовном суде начинается процесс по делу бывшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, принуждении ко вступлению в половую связь и изнасиловании.



Харви Вайнштейн. Фото: Reuters

Предположительно две недели уйдет на то, чтобы избрать 12 присяжных, после чего суд приступит к самим слушаниям.

Более 80 женщин выдвинули в его адрес обвинения, которые легли в основу международного движения жертв сексуальных домогательств #MeToo и основанному в Голливуде движению против сексуального харассмента на рабочем месте #Time's Up.

Сам Вайнштейн все обвинения отрицает.



Американская актриса Роуз Макгаун, одной из первых обвинившая Вайнштейна в сексуальных преступлениях, выступила в понедельник у здания суда перед началом процесса. Фото: Reuters

С чего все началось?

Впервые обвинения в отношении могущественного продюсера в публичном пространстве прозвучали в октябре 2017 года, когда газета New York Times написала о том, что ряд молодых актрис и сотрудниц его кинокомпании обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и что такое поведение было характерно для кинопродюсера на протяжении как минимум трех десятилетий.

За этим последовала волна новых обвинений, а Вайнштейн был уволен из продюсерской компании Weinstein Company, совладельцем которой он являлся вместе с братом Бобом Вайнштейном.

Однако впервые полиция Нью-Йорка (NYPD) завела дело на Вайнштейна весной 2015 года, когда итальянская модель Амбра Баттильяна Гутьеррес сообщила в полицию, что на деловой встрече, которая у нее состоялась в манхэттенском офисе Вайнштейна, он схватил ее за грудь и вел неподобающим образом. Дело против него тогда развалилось, несмотря на то, что по настоянию полиции Гутьеррес удалось тайно записать на пленку слова Вайнштейна, якобы указывавшие на его виновность.

Что ожидается на суде?

Несмотря на многочисленные обвинения, прозвучавшие в адрес Вайнштейна от разных женщин, официально обвинения ему предъявлены по двум случаям: изнасилованию, совершенному им в 2013 году в гостиничном номере на Манхэттене, а также в принуждении к половому акту другой женщины — своей помощницы Мими Халеи. Второй эпизод относится к 2006 году.

Обе, как ожидается, выступят в качестве основных свидетелей.

По данным Эй-би-си, еще три женщины дадут против Вайнштейна показания, имеющие значение для следствия, так как подтверждают, что Вайнштейн вел себя как сексуальный маньяк. Их свидетельства не будут включены в основные материалы дела в связи с истечением срока исковой давности.

Помимо этого, предположительно шестая женщина — актриса Аннабелла Шиора, известная по сериалу «Клан Сопрано», — расскажет на суде, что Вайнштейн изнасиловал ее в ее квартире на Манхэттене зимой 1993−94 гг. Сам Вайнштейн все обвинения отрицает.

Кто из экспертов даст показания?

Как ожидается, обвинительная сторона вызовет для дачи показания судебного психиатра Барбару Зив, которая расскажет о характерных особенностях поведения жертв сексуального преступления.

Ее показания стали большим подспорьем для прокуроров на суде в 2016 году против американского комика Билла Косби, несмотря на то, что срок давности по большинству обвинений, выдвинутых против Косби более 40 женщинами, на тот момент истек.

Зив, как полагают эксперты, привлечет внимание к тому, что большинство жертв сексуальных преступлений не заявляют в полицию и часто действуют вопреки своим интересам, поскольку находятся в состоянии шока.



Адвокат обвиняемого Донна Ротунно полагает, что всегда существует некая неопределенность в том, что касается секса (фото от 26 августа 2019 г.). Фото: Reuters

Кого вызовет защита Вайнштейна?

По данным Эй-би-си, противовесом Барбаре Зив выступит Элизабет Лофтус — когнитивный психолог, много лет занимающаяся проблемами пластичности человеческих воспоминаний и эффектом внедрения ложных воспоминаний.

Лофтус не раз давала показания в качестве свидетеля на резонансных судебных процессах.

В частности, ее показания помогли оправдать, за недостатком улик, супружескую пару, которую обвиняли в сексуальном насилии по отношению к девятерым детям, находившимся на их попечении в детском саду Макмартин. Лофтус также выступала на судебном процессе по делу американского актера и футболиста О. Джей Симпсона.

Адвокат Вайнштейна Донна Ротунно уже заявила, что готовится яростно защищать своего клиента.

«Каждый раз, когда заходит разговор о мужчинах и женщинах, оказавшихся в сексуальных обстоятельствах, то мы должны признать, что здесь всегда присутствует неоднозначность. То есть грани размыты, и, на мой взгляд, порой одна сторона имеет о произошедшем совсем не то впечатление, какое имеет другая», — сказала она в сентябре 2019 года в интервью CBS.

По ее словам, имеющиеся факты оправдают бывшего продюсера от любых обвинений в преступных действиях.

«Я не говорю, что он без греха. Но есть разница между грехом и преступлением, и на мой взгляд, он не насильник», — полагает Ротунно.

Маловероятно, что сам обвиняемый даст показания в суде.

Что грозит Вайнштейну?

Бывшему киномагнату грозит обвинение в совершении пяти тяжких преступлений и если он будет признан виновным по всем пунктам, то он может получить пожизненный срок.

Несмотря на десятки изобиловавшими подробностями обвинений в его адрес, Вайнштейн напрямую не признал своей вины в харассменте и изнасилованиях, однако после самой первой публикации в New York Times он опубликовал заявление с извинениями, в котором признал, что причинил в своей жизни «много боли».

Но даже если он будет оправдан по уголовному делу, слушания которого начались сейчас в Нью-Йорке, против него также заведены уголовные дела в Лос-Анджелесе и Лондоне. Согласно заявлению прокуратуры Лос-Анджелеса, против него подано восемь обвинений в сексуальном насилии, которые в настоящий момент находятся в процессе производства.

Что случилось с гражданским иском?

Как стало известно в декабре 2019 года, адвокаты Вайнштейна достигли договоренности о выплате 25 млн долларов по гражданскому иску, выдвинутому против него 30 актрисами и бывшими сотрудницами, обвинившими его в сексуальных домогательствах. Однако среди них не оказалось таких мегазвезд, как Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли, ранее поддержавших обвинения в адрес бывшего продюсера.

Достигнутая договоренность еще не подписана всеми сторонами и не является окончательной.