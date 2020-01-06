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Парламент Ирана признал Пентагон и армию США террористической организацией
07.01.2020 11:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парламент Ирана единогласно проголосовал за законопроект, который называет Пентагон и армию США террористическими организациям, сообщает
Такое решение принято после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Законопроект поддержали 206 депутатов. Власти Ирана выделят силам специального назначения «Аль Кудс» 200 млн евро из Фонда национально развития страны для укрепления обороноспособности.
Cпикер парламента Ирана Али Лариджани пояснил, что в соответствии с принятым документом в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани», пишет
Напомним, 3 января США
Позже президент США Дональд Трамп
Дочь Сулеймани
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Парламент Ирана единогласно проголосовал за законопроект, который называет Пентагон и армию США террористическими организациям.
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