Парламент Ирана признал Пентагон и армию США террористической организацией

Источник материала: Tut.by

Парламент Ирана единогласно проголосовал за законопроект, который называет Пентагон и армию США террористическими организациям, сообщает Tasnim .



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Такое решение принято после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Законопроект поддержали 206 депутатов. Власти Ирана выделят силам специального назначения «Аль Кудс» 200 млн евро из Фонда национально развития страны для укрепления обороноспособности.

Cпикер парламента Ирана Али Лариджани пояснил, что в соответствии с принятым документом в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани», пишет РБК .

Напомним, 3 января США нанесли четыре ракетных удара по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани, который прилетел в Ирак для консультаций с местными шиитскими группировками.

Позже президент США Дональд Трамп заявил , что удары были нанесены по его приказу, а Сулеймани он назвал «террористом номер один в мире», который «планировал неминуемые нападения» на американцев. Он также пригрозил ударом по 52 объектам в Иране в случае атаки на американцев.

Дочь Сулеймани пригрозила США скорой местью, а правительство Ирана объявило об отказе от последних ограничений в рамках ядерной сделки, заключенной в 2015 году, и готовности нанести удар по американским военным объектам.