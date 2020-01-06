Американские военные назвали ошибкой письмо о выводе войск из Ирака

Источник материала: Tut.by

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что обнародованное в СМИ письмо, в котором говорилось о планах Вашингтона вывести войска из Ирака, было выпущено по ошибке, а также плохо сформулировано. Об этом сообщает CNN .



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«Это письмо является черновиком. Это было ошибкой, оно было без подписи, оно не должно было быть выпущено», — пояснил он.

Глава Пентагона Марк Эспер также заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака. «Я не знаю, что это за письмо. Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет», — цитирует американского министра обороны Reuters .

Информацию о том, что возглавляемая Соединенными Штатами коалиция объявила о выводе войск из Ирака, вечером 6 января опубликовало агентство Reuters , ссылаясь на письмо, переданное штабом коалиции иракским военным. В послании говорилось, что в ближайшее время коалиция проведет передислокацию своих сил, чтобы подготовиться к дальнейшему перебазированию. «Силы коалиции предпримут все меры, чтобы не допускать много шума, поэтому вывод будет происходить в ночные часы», — отмечалось в послании.

5 января парламент Ирака на внеочередном заседании принял резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией во главе с США и прекращение любого иностранного военного присутствия на территории страны. На следующий день иракские власти приступили к созданию механизма по выводу иностранных войск из страны. Причиной тому стал авиаудар, нанесенный США по территории багдадского аэропорта, в результате чего погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани, а также командующий Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.