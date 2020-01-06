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Американские военные назвали ошибкой письмо о выводе войск из Ирака
07.01.2020 09:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что обнародованное в СМИ письмо, в котором говорилось о планах Вашингтона вывести войска из Ирака, было выпущено по ошибке, а также плохо сформулировано. Об этом сообщает
«Это письмо является черновиком. Это было ошибкой, оно было без подписи, оно не должно было быть выпущено», — пояснил он.
Глава Пентагона Марк Эспер также заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака. «Я не знаю, что это за письмо. Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет», — цитирует американского министра обороны
Информацию о том, что возглавляемая Соединенными Штатами коалиция объявила о выводе войск из Ирака, вечером 6 января опубликовало агентство
5 января парламент Ирака на внеочередном заседании принял резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией во главе с США и прекращение любого иностранного военного присутствия на территории страны. На следующий день иракские власти приступили к созданию механизма по выводу иностранных войск из страны. Причиной тому стал авиаудар, нанесенный США по территории багдадского аэропорта, в результате чего
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что обнародованное в СМИ письмо, в котором говорилось о планах Вашингтона...
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