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Австрия второй раз получила самого молодого главу правительства в ЕC

07.01.2020 15:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел во вторник к присяге новое коалиционное правительство республики в составе консервативной Австрийской народной партии (АНП) и партии «Зеленые». Лидер АНП Себастьян Курц стал австрийским канцлером, лидер «Зеленых» Вернер Коглер — вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта.


Бригитта Бирляйн и Себастьян Курц во время передачи полномочий, Австрия, 7 января 2020 года. Фото: Reuters

В то же время глава Австрийской Республики освободил от исполнения обязанностей переходное правительство во главе с первой женщиной канцлером страны Бригитте Бирляйн. Ему на смену пришел первый в истории Австрии кабинет министров с участием АНП и «Зеленых».

Правительство в Австрии на протяжении большей части современной истории республики формируется из двух политических сил по принципу старшего и младшего партнера по коалиции, потому что ни одной партии после окончания Второй мировой войны еще не удавалось набрать подавляющего большинства голосов на выборах для единоличного формирования кабинета.

Министерские портфели

В новом правительстве представлены 10 министров от АНП, четыре министра от «Зеленых».

От АНП министром иностранных дел стал Александер Шалленберг (беспартийный), министром внутренних дел — Карл Нехаммер, министром обороны — Клаудиа Таннер, министром финансов — Гернот Блюмель, министром экономики — Маргарете Шрамбёк, министром устойчивого развития и туризма — Элизабет Кёстингер, министром образования, науки и научных исследований — Хайнц Фасманн (беспартийный), министром (без портфеля) труда — Кристине Ашбахер, министром (без портфеля) по делам Европы в ведомстве федерального канцлера — Каролине Эдтштадлер, министром (без портфеля) по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера — Сюзанне Рааб.

От партии «Зеленые» — министром экологии, транспорта, инфраструктуры и технологий стала Леоноре Гевесслер, министром юстиции — Альма Цадич, министром социальных дел, защиты прав потребителей и здравоохранения — Руди Аншобер.

Кроме министров, в правительство вошли два статс-секретаря от каждой партии: от АНП в министерстве экологии — Магнус Бруннер, от «Зеленых» в ведомстве вице-канцлера — Ульрике Луначек.

Самый молодой лидер в Европе

Курц второй раз занял пост канцлера Австрии. Таким образом, 33-летний австриец вновь оказался самым молодым главой правительства в Европейском союзе.

В 2017 году 31-летний Курц впервые стал самым молодым главой правительства в мире. До этого, в 2013 году, в возрасте 27 лет он стал самым молодым министром иностранных дел в австрийской истории. Примечательно, что Курц не имеет законченного высшего образования — он прервал учебу в Венском университете из-за политической карьеры несколько лет назад.

В мае 2019 года правительство Курца было отправлено в отставку из-за вотума недоверия парламента на фоне внутриполитического скандала «Ибица-гейт» с участием экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. С декабря 2019 года на короткое время самым молодым европейским премьер-министром была 34-летняя Санна Марин в Финляндии.

Итоги выборов

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) прошли 29 сентября 2019 года. Главными победителям выборов стали АНП с 37,5% голосов и партия «Зеленые» с 13,9% голосов, которая смогла после двухлетнего перерыва вернуться в парламент.

В начале октября 2019 года Курц получил от президента Австрии мандат на формирование нового правительства республики после уверенной победы АНП на парламентских выборах.

1 января 2020 года Курц объявил, что его партия договорилась с «Зелеными» сформировать совместный кабинет министров Австрии. Политические силы вели коалиционные переговоры с 11 ноября.

«Ибица-гейт»

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал под названием «Ибица-гейт». Немецкие издания Spiegel и Süddeutsche Zeitung распространили короткий отрывок видеозаписи 2017 года с участием лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса. На кадрах, сделанных скрытой камерой, они обсуждали с некоей русскоговорящей женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку Австрийской партии свободы (АПС) перед парламентскими выборами.

Публикация видеозаписи (спустя два года после тех событий) привела к отставке Штрахе с поста лидера АПС и вице-канцлера Австрии, которым он стал по итогам выборов 2017 года. АПС покинула правительственную коалицию с АНП. Кабинет министров во главе с канцлером Курцем после вотума недоверия парламента был отправлен в отставку. Это привело к проведению в сентябре досрочных парламентских выборов. Канцлером технического правительства была назначена Бригитте Бирляйн.

 
 
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел во вторник к присяге новое коалиционное правительство республики в составе консервативной Австрийской...
 
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