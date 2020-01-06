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Австрия второй раз получила самого молодого главу правительства в ЕC
07.01.2020 15:36 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел во вторник к присяге новое коалиционное правительство республики в составе консервативной Австрийской народной партии (АНП) и партии «Зеленые». Лидер АНП Себастьян Курц стал австрийским канцлером, лидер «Зеленых» Вернер Коглер — вице-канцлером, министром культуры, искусства, по делам государственной службы и спорта.
В то же время глава Австрийской Республики освободил от исполнения обязанностей переходное правительство во главе с первой женщиной канцлером страны
Правительство в Австрии на протяжении большей части современной истории республики формируется из двух политических сил по принципу старшего и младшего партнера по коалиции, потому что ни одной партии после окончания Второй мировой войны еще не удавалось набрать подавляющего большинства голосов на выборах для единоличного формирования кабинета.
Министерские портфели
В новом правительстве представлены 10 министров от АНП, четыре министра от «Зеленых».
От АНП министром иностранных дел стал Александер Шалленберг (беспартийный), министром внутренних дел — Карл Нехаммер, министром обороны — Клаудиа Таннер, министром финансов — Гернот Блюмель, министром экономики — Маргарете Шрамбёк, министром устойчивого развития и туризма — Элизабет Кёстингер, министром образования, науки и научных исследований — Хайнц Фасманн (беспартийный), министром (без портфеля) труда — Кристине Ашбахер, министром (без портфеля) по делам Европы в ведомстве федерального канцлера — Каролине Эдтштадлер, министром (без портфеля) по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера — Сюзанне Рааб.
От партии «Зеленые» — министром экологии, транспорта, инфраструктуры и технологий стала Леоноре Гевесслер, министром юстиции — Альма Цадич, министром социальных дел, защиты прав потребителей и здравоохранения — Руди Аншобер.
Кроме министров, в правительство вошли два статс-секретаря от каждой партии: от АНП в министерстве экологии — Магнус Бруннер, от «Зеленых» в ведомстве вице-канцлера — Ульрике Луначек.
Самый молодой лидер в Европе
Курц второй раз занял пост канцлера Австрии. Таким образом, 33-летний австриец вновь оказался самым молодым главой правительства в Европейском союзе.
В 2017 году 31-летний Курц
В мае 2019 года правительство Курца было отправлено в отставку из-за вотума недоверия парламента на фоне внутриполитического скандала «Ибица-гейт» с участием экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. С декабря 2019 года на короткое время самым молодым европейским премьер-министром была 34-летняя
Итоги выборов
Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) прошли 29 сентября 2019 года. Главными победителям выборов стали АНП с 37,5% голосов и партия «Зеленые» с 13,9% голосов, которая смогла после двухлетнего перерыва вернуться в парламент.
В начале октября 2019 года Курц получил от президента Австрии мандат на формирование нового правительства республики после уверенной победы АНП на парламентских выборах.
1 января 2020 года Курц объявил, что его партия договорилась с «Зелеными» сформировать совместный кабинет министров Австрии. Политические силы вели коалиционные переговоры с 11 ноября.
«Ибица-гейт»
В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал под названием «Ибица-гейт». Немецкие издания Spiegel и Süddeutsche Zeitung распространили короткий отрывок видеозаписи 2017 года с участием лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса. На кадрах, сделанных скрытой камерой, они обсуждали с некоей русскоговорящей женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку Австрийской партии свободы (АПС) перед парламентскими выборами.
Публикация видеозаписи (спустя два года после тех событий) привела к отставке Штрахе с поста лидера АПС и вице-канцлера Австрии, которым он стал по итогам выборов 2017 года. АПС покинула правительственную коалицию с АНП. Кабинет министров во главе с канцлером Курцем после вотума недоверия парламента был отправлен в отставку. Это привело к проведению в сентябре досрочных парламентских выборов. Канцлером технического правительства была назначена Бригитте Бирляйн.
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел во вторник к присяге новое коалиционное правительство республики в составе консервативной Австрийской...
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