В Иране заявили о подготовке 13 вариантов мести на убийство Сулеймани

Источник материала: Tut.by

У Тегерана есть 13 сценариев возможного ответа на убийство генерала Касема Сулеймани со стороны США, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана, бывший министр обороны страны Али Шамхани, передает Fars .



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По его словам, даже самый слабый из обсуждаемых вариантов мести может стать для американцев худшим «кошмаром» в истории.

Шамхани пояснил, что не может раскрывать СМИ слишком много информации о том, каким именно может быть ответ Ирана на убийство Сулеймани, однако сообщил, что SNSC располагает полной информацией об оснащении 19 военных баз США, расположенных неподалеку от границ Ирана, и их личном составе.

По словам Шамхани, окончательное решение еще предстоит принять, а всю ответственность за возможные последствия убийства Сулеймани будут нести американцы.

7 января главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами пообещал отомстить за гибель Сулеймани. «Отомстим жестко, решительно и полно, вот и все», — сказал он (цитата по Irna ).

Также во вторник парламент Ирана принял закон , в соответствии с которым все военные США признаны террористами, а спецподразделению «Кудс», которым командовал Сулеймани, предписано выделить дополнительно € 200 млн.