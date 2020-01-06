В Британии пожизненно осужден маньяк, изнасиловавший десятки мужчин

Источник материала: Tut.by

В Британии приговорен к пожизненному сроку серийный насильник, совершивший 159 сексуальных преступлений, включая 136 изнасилований, в отношении 48 мужчин.



Фото: Greater Manchester Police

В понедельник суд в Манчестере признал Рейнара Синагу виновным в том, что он заманивал в свою квартиру мужчин, а затем, подмешав в их питье наркотик, насиловал их и снимал половой акт на видео.

По словам полицейских, у них имеются свидетельства того, что по меньшей мере 190 мужчин стали жертвами 36-летнего преступника.

Его имя впервые было обнародовано в понедельник, после вынесения приговора в Королевском суде Манчестера. Как заявил председательствоваший судья, Синага является злостным сексуальным маньяком, который всегда будет представлять опасность.

На его счету, по заявлению прокуратуры, самое большое число совершенных изнасилований в истории британского права.

По решению суда, он должен провести за решеткой как минимум 30 лет.

Синага уже отбывал 20-летний срок за преступления, по которым был осужден ранее — летом 2018-го и весной 2019 года, однако тогда его имя обнародовано не было.

В ходе четырех отдельных судебных слушаний Синага был признан виновным в 136 изнасилованиях, восьми попытках изнасилования, 14 случаях посягательств сексуального характера и одного случая нападения с целью совершить половой акт — в общей сложности совершенных в отношении 48 жертв.

Слушания проходили на протяжении полутора лет в Королевском суде Манчестера. Суд присяжных вынес единогласное решение о его виновности.

Состав преступления

Учившийся в аспирантуре Университета Лидса британец индонезийского происхождения поджидал покидавших бары и ночные клубы мужчин, а затем заманивал их к себе домой, часто с обещанием вызвать такси или выпить по рюмке.

Там он подмешивал своим жертвам в питье наркотическое вещество и, дождавшись, когда они впадут в бессознательное состояние, насиловал их. Мужчины, проснувшись, не помнили, что с ними произошло.

Синага отрицал все выдвинутые против него обвинения, утверждая, что весь секс был по обоюдному согласию и что все мужчины притворялись спящими, заранее дав согласие на съемку — объяснение, которое судья назвал смехотворным.

В суде были зачитаны заявления жертв насильника, один из которых признался, что Синага частично разрушил его жизнь, а еще один мужчина сказал: «Я надеюсь, что он никогда не выйдет из тюрьмы и так там и сгниет».

Несколько человек признались, что встреча с Синагой и то, что с ними произошло в результате этого, серьезно сказалось на их психическом здоровье, вызвав у некоторых суицидальные мысли.

«Зашкаливающее чувство сексуальной вседозволенности»

На слушаниях судья Сюзанна Годдар назвала Синагу «злостным сексуальным маньяком», охотившимся на молодых мужчин, которые просто хотели провести вечер с друзьями.

«В моем понимании вы являетесь крайне опасным, хитрым и лживым индивидуумом, который всегда будет представлять опасность для общества», — сказала судья.

Она также отметила, что масштаб и чудовищность преступлений, совершенных Синагой, верно характеризует его как монстра — именно так выразился о нем один из изнасилованных мужчин.

Синага, по словам судьи, не выказал ни малейшего раскаяния, а временами даже, казалось, получал удовольствие от судебного процесса.

После вынесения вердикта один из прокуроров Иен Раштон сказал, что на счету у Синаги наибольшее число изнасилований в истории британского судопроизводства, а возможно, и мирового.

«Трудно поверить, насколько велико его зашкаливающее чувство сексуальной вседозволенности, и он, безусловно, продолжал бы увеличивать свой список жертв, если бы не был пойман», — заявил Раштон.

Он также отметил, что, по всей видимости, Синаге доставляло особое удовольстве насиловать гетеросексуальных мужчин.

Как он был пойман

Синага совершал свои преступления на протяжении ряда лет.

Он был задержан в июне 2017 года, когда один из одурманенных им мужчин внезапно очнулся во время акта изнасилования, поборол насильника и вызвал полицию.

Полицейские в ходе расследования обнаружили в телефоне у подозреваемого видео всех совершенных им изнасилований, общей длительностью в сотни часов.

По словам заместителя начальника полиции Манчестера Мэббса Хуссейна, истинный размах преступлений, совершенных Синагой, вероятнее всего, невозможно будет установить.

«Мы полагаем, что он совершал свои преступления на протяжении 10 лет. Вся информация и улики, которыми мы располагаем, поступила от собранных им „трофеев“ собственных преступлений», — сказал Хуссейн.

Следователи смогли установить личности некоторых жертв по обнаруженным в манчестерской квартире преступника видеоматериалам, а также украденным им телефонам своих жертв, удостоверениям их личности и наручным часам.

При этом следователи отмечают, что не смогли установить личность 70 жертв, и призывают всех, кто подозревает, что мог стать жертвой этого преступника, связаться с полицией.

В результате Синагу судили за преступления, совершенные им в период между январем 2015-го и июнем 2017 года, однако полиция считает, что отсчет его преступной деятельности начался гораздо раньше.