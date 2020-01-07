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Трамп про удары Ирана по американским объектам: «Все хорошо!»

08.01.2020 09:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп отреагировал на удары Ирана по американским объектам. Об этом он написал в Twitter.


Фото: Flickr / The White House

«Все хорошо! Иран запустил ракеты по двумя военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб, — отметил Трамп. — Все нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире! Я сделаю заявление в среду утром (в Вашингтоне сейчас по минскому времени час ночи среды — прим. TUT.BY)».

Напомним, Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке ночью 8 января. Целью ударов были авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака и объект в Эрбиле, где находятся военнослужащие США.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф объяснил удары соразмерными мерами обороны".

«Иран предпринял и завершил соразмерные меры самообороны в соответствии со ст. 51 Устава ООН, нацелившись на базу, с которой было начато трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высших должностных лиц (речь идет об убийстве командира элитного подразделения „Аль-Кудс“ Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани в Багдаде — прим. TUT.BY)», — говорится в заявлении Зарифа в Twitter. По его словам, Тегеран не стремится к войне.

 
 
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«Все хорошо! Иран запустил ракеты по двумя военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб», - отметил Трамп.
 
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