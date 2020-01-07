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Трамп про удары Ирана по американским объектам: «Все хорошо!»
08.01.2020 09:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп отреагировал на удары Ирана по американским объектам. Об этом он написал в
«Все хорошо! Иран запустил ракеты по двумя военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб, — отметил Трамп. — Все нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире! Я сделаю заявление в среду утром (в Вашингтоне сейчас по минскому времени час ночи среды — прим. TUT.BY)».
Напомним, Иран
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф объяснил удары соразмерными мерами обороны".
«Иран предпринял и завершил соразмерные меры самообороны в соответствии со ст. 51 Устава ООН, нацелившись на базу, с которой было начато трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высших должностных лиц (речь идет об убийстве командира элитного подразделения „Аль-Кудс“ Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани в Багдаде — прим. TUT.BY)», —
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«Все хорошо! Иран запустил ракеты по двумя военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб», - отметил Трамп.
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