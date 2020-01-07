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США запретили американским авиакомпаниям летать над Ираном и Ираком
08.01.2020 08:52 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов. Соответствующее заявление FAA
В управлении считают, что обострение обстановки на Ближнем Востоке представляет собой потенциальную угрозу для американской гражданской авиации. Это решение FAA объявлено вскоре после атаки Ирана на военные базы США в Ираке. О сроках действия запрета не сообщается.
В ночь на 8 января Иран
Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
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Федеральное управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям выполнять полеты над Ираном, Ираком, а также Персидским и Оманским заливами.
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