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США запретили американским авиакомпаниям летать над Ираном и Ираком

08.01.2020 08:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов. Соответствующее заявление FAA опубликовало в своем аккаунте в Twitter в среду, 8 января.


Фото: Reuters

В управлении считают, что обострение обстановки на Ближнем Востоке представляет собой потенциальную угрозу для американской гражданской авиации. Это решение FAA объявлено вскоре после атаки Ирана на военные базы США в Ираке. О сроках действия запрета не сообщается.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по авиабазе Айн аль-Асад и военной базе в Эрбиле, где находились военнослужащие США. Тегеран утверждает, что в результате атаки база Айн аль-Асад была «полностью разрушена». В Пентагоне пока не готовы оценить нанесенный ущерб.

Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

 
 
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Федеральное управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям выполнять полеты над Ираном, Ираком, а также Персидским и Оманским заливами.
 
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