США запретили американским авиакомпаниям летать над Ираном и Ираком

Источник материала: Tut.by

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов. Соответствующее заявление FAA опубликовало в своем аккаунте в Twitter в среду, 8 января.



Фото: Reuters

В управлении считают, что обострение обстановки на Ближнем Востоке представляет собой потенциальную угрозу для американской гражданской авиации. Это решение FAA объявлено вскоре после атаки Ирана на военные базы США в Ираке. О сроках действия запрета не сообщается.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по авиабазе Айн аль-Асад и военной базе в Эрбиле, где находились военнослужащие США. Тегеран утверждает, что в результате атаки база Айн аль-Асад была «полностью разрушена». В Пентагоне пока не готовы оценить нанесенный ущерб.

Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани.