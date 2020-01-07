Украинский самолет разбился возле Тегерана. Все погибли

В результате авиакатастрофы Boeing 737 украинских авиалиний погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Трагедия произошла ночью 8 января. Лайнер вылетел из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни и направлялся в Киев, передает ТАСС .

Последняя информация от экипажа поступила в 04:45 но киевскому времени, когда самолет находился на высоте 2,44 километра и летел со скоростью 509,3 км/ч, в 20 км от аэропорта, пишет wing .

МИД Украины подтвердило информацию о катастрофе и гибели всех, находившихся на нем. Тем временем агентство IRNA со ссылкой на Министерство дорог и городского развития Ирана сообщает, что у самолета загорелся двигатель.

МИД Беларуси выясняет, были ли на борту граждане Беларуси.