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Украинский самолет разбился возле Тегерана. Все погибли

08.01.2020 10:51 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В результате авиакатастрофы Boeing 737 украинских авиалиний погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Трагедия произошла ночью 8 января. Лайнер вылетел из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни и направлялся в Киев, передает ТАСС.

Последняя информация от экипажа поступила в 04:45 но киевскому времени, когда самолет находился на высоте 2,44 километра и летел со скоростью 509,3 км/ч, в 20 км от аэропорта, пишет wing.

МИД Украины подтвердило информацию о катастрофе и гибели всех, находившихся на нем. Тем временем агентство IRNA со ссылкой на Министерство дорог и городского развития Ирана сообщает, что у самолета загорелся двигатель.

МИД Беларуси выясняет, были ли на борту граждане Беларуси.

 
 
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В результате авиакатастрофы Boeing 737 украинских авиалиний погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
 
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