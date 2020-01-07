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США и Иран разошлись в оценке последствий ракетного удара

08.01.2020 10:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иранские военные сообщили, что все ракеты, выпущенные по военным объектам США в Ираке, достигли цели По данным иранских СМИ, погибли 80 человек. В США говорят о том, что погибших в результате ракетных ударов нет.

«В ходе сегодняшних операций оказалось, что система ПРО США слаба, и все наши ракеты поразили цели», — сказал он. Иранский телеканал Press TV сообщил, что в результате ракетного обстрела погибли 80 человек. При этом телеканал уточнил, что не может официально подтвердить информацию.

Телеканал Fox News со ссылкой на Центральное командование ВС США сообщил, что Иран выпустил по базам в Ираке 15 баллистических ракет, 11 попали в цель.

CNN со ссылкой на американского военного чиновника, имя которого не называется, сообщает, что американские военные были заблаговременно предупреждены об атаке баллистических ракет на авиабазы в Ираке. Поэтому у них было достаточно времени, чтобы укрыться в бункерах, и поэтому во время ракетного удара никто не пострадал.

Президент США Дональд Трамп пообещал позже выступить с официальным заявлением.

Напомним, Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке ночью 8 января. Целью ударов были авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака и объект в Эрбиле, где находятся военнослужащие США.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф объяснил удары соразмерными мерами обороны.

 
 
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Иранские военные сообщили, что все ракеты, выпущенные по военным объектам США в Ираке, достигли цели. По данным иранских СМИ, погибли 80 человек. В США говорят о том,...
 
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