|
США и Иран разошлись в оценке последствий ракетного удара
08.01.2020 10:22 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Иранские военные сообщили, что все ракеты, выпущенные по военным объектам США в Ираке, достигли цели По данным иранских СМИ, погибли 80 человек. В США говорят о том, что погибших в результате ракетных ударов нет.
«В ходе сегодняшних операций оказалось, что система ПРО США слаба, и все наши ракеты поразили цели», — сказал он. Иранский телеканал
Телеканал
Президент США Дональд Трамп
Напомним, Иран
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф объяснил удары соразмерными мерами обороны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иранские военные сообщили, что все ракеты, выпущенные по военным объектам США в Ираке, достигли цели. По данным иранских СМИ, погибли 80 человек. В США говорят о том,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)