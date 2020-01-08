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В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента. Власти говорят о попытке госпереворота

09.01.2020 15:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администрация президента Абхазии рассматривает происходящие в стране события как попытку госпереворота, передает «Интерфакс». Ранее протестующие в Сухуме попытались прорваться в здание администрации.

«Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», — заявили агентству в администрации.

Министр обороны республики Мираб Кишмария заявил агентству, что армия не будет вмешиваться в политические события.

В четверг протестующие собрались у здания администрации и выломали входную дверь, их выдворили, рассказал ТАСС замглавы МВД Абхазии Тенгиз Нармания. Позже митингующие проникли в здание через разбитое окно, передает Sputnik Абхазия.

Видео: VayBay TV
Собравшиеся вышли к администрации с требованием признать незаконными результаты президентских выборов, передает агентство. Голосование прошло в два тура в конце августа и начале сентября 2019 года. 9 января кассационная коллегия по административным делам Верховного суда Абхазии должна продолжить рассмотрение иска оппозиционера Алхаса Квиниции (партия «Амцахара»), который просит отменить решение суда первой инстанции, признавшего результаты выборов действительными.

В то же время ТАСС со ссылкой на одного из организаторов акции Ахру Авидзбу пишет, что акция связана с делом о перестрелке, в результате которой в ноябре 2019 года погибли три человека, один из арестованных якобы оказался сотрудником администрации.

Корреспондент РИА «Новости» сообщил, что в результате столкновений у здания администрации президента есть пострадавшие. В Минздраве республики заявили РБК, что никто не пострадал.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации президента Абхазии.

Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба обошел Квиницию во втором туре, набрав 47,38% голосов против 46,19% у оппонента. Тогда же Квинициа обратился в Верховный суд, требуя признать результаты голосования недействительными. Свою позицию он аргументировал тем, что победителем может считаться только кандидат, набравший более 50% голосов.

 
 
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Собравшиеся вышли к администрации с требованием признать незаконными результаты президентских выборов, передает агентство. Голосование прошло в два тура в конце...
 
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