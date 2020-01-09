ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конфликт в Ливии обостряется - кто и кого там поддерживает?

10.01.2020 00:10 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о покорении города Сирт. Это крупнейшая победа Хафтара в разделившей страну на две части гражданской войне.


Фото: Reuters

Ливия уже давно стала ареной столкновения международных интересов. На фоне потери Сирта в страну в понедельник начали прибывать турецкие вооруженные силы. Не остается в стороне и Россия, по словам наблюдателей, давно участвующая в конфликте.

Накал отношений между двумя лидерами, Хафтаром и главой признанного ООН правительства Файезом Сираджем настолько силен, что они отказываются говорить с лидерами одних и тех же стран. В среду Сирадж отменил визит в Рим, узнав, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте встречался с представителем Хафтара.

Признанное ООН правительство рассчитывает на то, что страны Запада будут поддерживать именно его, но на деле ситуация сложнее.

С помощью журналиста арабской службы Би-би-си Рашида аль-Алауи мы попытались разобраться в том, какие факторы будут влиять на ливийский конфликт в будущем.

Сирт — город на берегу Средиземного моря, находящийся почти точно между столицами противоборствующих сторон, Триполи и Бенгази. В большой, политически фрагментированной стране со слабой транспортной инфраструктурой он может служить важной базой для наступления. Неподалеку от города находится авиабаза Кардабия, также захваченная силами Хафтара.

«До Триполи далеко, — говорит Рашид аль-Алауи. — Если ведешь войска на Триполи с востока, то они могут остановиться в Сирте и собраться с силами, прежде чем нанести удар по столице».


История Сирта отражает историю всей Ливии. В двух самых недавних ливийских конфликтах Сирт был последним оплотом — сначала для сил Каддафи, потом для «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Это родной город Муаммара Каддафи, и именно здесь правившего страной 42 года полковника убили представители вооруженной оппозиции в 2011 году.

После этого город попал под контроль исламистской группировки «Аншар аш-Шариа», которая в 2014 году дала присягу «Исламскому государству» .

Спустя два года Сирт снова освободили, на этот раз от ИГ. Город был последней крупной базой экстремистов в Ливии. Контроль над Сиртом установило Правительство национального согласия.

В минувший понедельник город завоевали снова — на этот раз силы, лояльные Хафтару. Это произошло молниеносно, хотя у ИГ Сирт отбивали в течение нескольких месяцев.

«Главнокомандующий решил провести тщательно подготовленный упреждающий удар, и меньше чем за три часа мы вошли в центр Сирта», — описал операцию представитель сил Хафтара Ахмед аль-Мисмари.

Рашид аль-Алауи, основываясь на сообщениях арабских СМИ, считает, что Хафтар взял Сирт не вполне военным путем.

«Силы Хафтара не брали его штурмом. Они подкупили лидеров города, и те впустили их внутрь. Меня там, конечно, не было, но об этом говорят,» — говорит он.

Так или иначе, у сил Хафтара появилось преимущество на земле — плацдарм для решительного нападения на Триполи, которое фельдмаршал обещал еще в декабре.

Друзья и успехи Халифы Хафтара

Поход армии Хафтара на Триполи начался еще в апреле этого года. К июлю силы Хафтара подошли к городу, и начались столкновения с его защитниками, но решительного перевеса не было ни у одной из сторон. Хотя силы Хафтара де-факто контролируют большую часть страны, они уже больше полугода не могут взять столицу.

В этой патовой ситуации надежды обеих сторон связаны со спонсирующими их зарубежными странами, говорит Рашид аль-Алауи.


Халифа Хафтар — новый Муаммар Каддафи, говорит журналист. Бывший сподвижник полковника, после начала революции ставший его врагом, сегодня он позиционирует себя как единственную альтернативу приходу к власти исламистов.

Правительство национального согласия в Триполи поддерживают Турция, Катар, еще несколько стран в регионе и ООН, Хафтара — Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Франция и Россия.

Поддерживающие Хафтара страны видят в демократической Ливии потенциальный источник нестабильности, говорит аль-Алауи. Они хотят видеть Ливию под контролем сильной фигуры, с которой тем не менее можно договориться, и убеждены, что любая попытка установить демократическую форму правления закончится властью экстремистов.

«Французы и итальянцы считают, что в их интересах иметь сильного военного во главе Ливии. В этой стране нет культуры демократии — ею всегда управлял диктатор, а когда он умер, страна распалась», — говорит аль-Алауи. Он оговаривается, что в международных организациях эти страны высказываются за единство Ливии и стараются публично не поддерживать ни одну из сторон.

Что касается ОАЭ и Саудовской Аравии, они видят потенциальный источник нестабильности в любом религиозном правительстве региона. Для них фигура военного правителя куда предпочтительнее.

«Я склоняюсь скорее к тому, что Хафтар хочет править Ливией сам, ради себя и ради своих друзей в Персидском заливе, в первую очередь ради Саудовской Аравии и Эмиратов», — говорит аль-Алауи.

Кроме того, наступление Хафтара связывают с большим количеством гражданских жертв и появлением новых беженцев. По данным ООН, с начала наступления Хафтара на Триполи 146 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.

Россия и Турция

В начале недели в Ливию начали входить турецкие войска. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принимать участие в боевых столкновениях они не будут, а будут инструктировать солдат международно признанного правительства. Официально цель Турции — «поддержать легитимное правительство и избежать гуманитарной трагедии».

Наблюдатели полагают, что Турция решила открыто сделать ставку на правительство в Триполи, чтобы обеспечить свои экономические интересы.

«Они видят, что в Ливии идет конфликт, который может повлиять на интересы страны. Ливия — богатая нефтью страна, а значит, там есть деньги, значит, будут тендеры», — говорит аль-Алауи.

Россия отрицает, что каким-то образом участвует в ливийском конфликте, но есть поводы считать, что ее участие полуофициально. Защитники Триполи в прошлом сообщали о том, что сталкивались с российскими военными.

«После четырех лет финансовой и тактической поддержки Халифы Хафтара Россия перешла к более прямым действиям с целью повлиять на исход ливийской гражданской войны. Она привнесла в конфликт самолеты „Су“, скоординированные ракетные запуски и точечные артиллерийские удары — это тот же сценарий, который принес Москве роль ключевого игрока в сирийской гражданской войне», — писала газета New York Times в ноябре.

Таких неподтвержденных следов российского вмешательства немало — сообщали о самолетах, сбитых ракетами российских систем ПВО. В июле агентство Bloomberg писало о задержании в Триполи российских политтехнологов. Официально в Кремле не подтверждали присутствие российских наемников или солдат в Ливии.

Аль-Алауи обращает внимание, что России легко было бы поставлять оружие сторонникам Хафтара, к примеру, через Египет. Об это вряд ли узнали бы третьи страны.

У России в Ливии нет возможности утверждать, что она поддерживает легитимное правительство, как в Сирии, добавляет журналист. Именно поэтому она не хочет заявлять о своей роли открыто, как сделала в Сирии, добавляет журналист.

Россия и Турция, таким образом, выступают на разных сторонах ливийского конфликта.

«Хватит иностранцев»

По мере того как одна из сторон приближается к победе в ливийском конфликте, растет риск прямого вмешательства зарубежных спонсоров другой стороны.

В ООН считают, что нового витка обострения можно избежать, если не отправлять в Ливию больше войск и не поставлять оружия.

«Страна слишком страдает от иностранного вмешательства. Оружие продают и просто так передают ливийцам», — заявил во вторник спецпосланник ООН по Сирии Гассан Саломе после двухчасовой встречи с представителями Совбеза.

«Это прямое вмешательство все очень усложняет. Я просил Совет безопасности и я об этом же просил эти страны: не заходите в Ливию. Там достаточно наемников, больше не нужно. Там достаточно оружия», — цитирует спецпосланника агентство Рейтер.

«Меня очень злит, что все хотят говорить о Ливии и никто не хочет говорить о ливийцах. Хватит уже. Ливийцы достаточно настрадались», — сказал дипломат.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о покорении города Сирт. Это крупнейшая победа Хафтара в разделившей страну на две части...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Объявленный Гарри и Меган «Мегзит» отодвинул Иран и «брексит» с первых полос британских газет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Полымя

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика