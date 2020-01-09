СМИ опубликовали видео возможного ракетного удара по украинскому самолету

Источник материала: Tut.by

Газета The New York Times опубликовала на своем сайте видеозапись, где, как предполагает издание, иранская ракета попадает в самолет недалеко от аэропорта Тегерана, где украинский авиалайнер перестал передавать свой сигнал перед тем, как разбился.

Как пишет издание со ссылкой на видеозапись, небольшой взрыв прогремел, когда ракета попала в самолет, при этом самолет не взорвался. Лайнер продолжил полет в течение нескольких минут и повернул обратно к аэропорту, пишет газета. Перед тем как разбиться, самолет летел в сторону аэропорта, добавляет издание со ссылкой на другие более ранние видеозаписи.



Впервые видеозапись, на которую ссылается NYT, появилась в Twitter Conflict Intelligence Team (CIT), которая занималась расследованием катастрофы MH17 в небе над Донбассом. В сообщении говорилось, что запись была опубликована одним из активистов иранского происхождения.

Наши коллеги из Bellingcat установили, что видео предполагаемого попадания иранской ракеты в украинский самолет было снято в населенном пункте Паранд в пригороде Тегерана, где была отмечена последняя точка транспондера самолета. Мы пришли к тому же выводу. https://t.co/baLPqtKtLs pic.twitter.com/mD8LDojzXp — CIT (@CITeam_ru) January 9, 2020

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat на своей странице в Twitter вскоре сообщила , что анализирует появившееся видео. По первоначальной оценке, на кадрах показан жилой квартал в западной части города Паранд, недалеко от аэропорта Тегерана. Именно в этом районе, отмечает издание, украинский самолет перестал выходить на связь.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил , что по имеющимся у канадских властей данным, Иран случайно сбил лайнер, летевший над Тегераном, ракетой класса «земля-воздух». Как пояснил премьер, данные основаны на источниках от союзников, а также собственную разведку Канады. Ранее такую версию высказывали сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники в американской и иракской разведке. В Иране версию о попадании ракеты в самолет отвергают. Там заявляли о технических проблемах с лайнером.

Лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в ночь на 8 января. Самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. На борту были 176 человек, выживших нет.