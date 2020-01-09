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СМИ опубликовали видео возможного ракетного удара по украинскому самолету
10.01.2020 01:27 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Газета The New York Times
Как пишет издание со ссылкой на видеозапись, небольшой взрыв прогремел, когда ракета попала в самолет, при этом самолет не взорвался. Лайнер продолжил полет в течение нескольких минут и повернул обратно к аэропорту, пишет газета. Перед тем как разбиться, самолет летел в сторону аэропорта, добавляет издание со ссылкой на другие более ранние видеозаписи.
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Лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в ночь на 8 января. Самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. На борту были 176 человек, выживших нет.
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Как пишет издание со ссылкой на видеозапись, небольшой взрыв прогремел, когда ракета попала в самолет, при этом самолет не взорвался. Лайнер продолжил полет в...
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