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Казахстан назвал основную версию крушения самолета Bek Air, на борту которого было 98 человек
10.01.2020 12:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Причиной крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 года могло стать его обледенение. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на брифинге в пятницу.
«С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна», — рассказал Скляр. По его словам, комиссия не исключает вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток.
По его словам, правительственная комиссия по установлению причин крушения не выявила нарушений по загрузке и центровке воздушного судна. «Комиссией в настоящее время установлено и подтверждено, что нарушений по коммерческой загрузке и центровке самолета не было», — рассказал Скляр.
Напомним, самолет авиакомпании Bek Air
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Причиной крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 года могло стать его обледенение.
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