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В Абхазии заявили о краже протестующими оружия из здания администрации

10.01.2020 14:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Абхазии протестующие вскрыли кабинеты в администрации президента, включая оружейную комнату, и вынесли часть оружия. Об этом сообщил председатель Совета безопасности страны Мухаммад Килба в интервью агентству Sputnik.


Фото: anna-news.info

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о возврате оружия, пять единиц уже удалось вернуть, сообщил он.

Килба не исключил, что власти республики могут пойти на силовой сценарий разгона протестующих. Он отметил, что все будет зависеть от их действий и формы ведения переговоров.

«Если штурм намечался бы, то его можно было бы провести под утро», — допустил глава Совбеза Абхазии, добавив, что власти приложат все усилия, чтобы удерживающие президентский дворец люди покинули его без применения силы.

Протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии 9 января. Они требовали признать недействительными результаты президентских выборов 2019 года, на которых победил Рауль Хаджимба.

Администрация главы государства восприняла произошедшее как попытку совершить госпереворот, Хаджимба также допустил, что в стране могут ввести чрезвычайное положение. Глава местного Минобороны Мираб Кишмария тогда заявил, что армия не будет вмешиваться в политические события.

Парламент Абхазии 9 января на внеочередной сессии принял обращение к Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствовавших депутатов. ТАСС сообщал что Хаджимба отказался принимать соответствующее решение и заявил о необходимости мер для разрядки ситуации.

На следующий день власти Абхазии заявили, что обстановка в республике может осложниться из-за обращения парламента об отставке Хаджимбы.

 
 
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В Абхазии протестующие вскрыли кабинеты в администрации президента, включая оружейную комнату, и вынесли часть оружия.
 
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