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Проектировали клоуны, руководили мартышки: внутренняя переписка Boeing о 737 Max

10.01.2020 21:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Boeing опубликовала внутреннюю переписку собственных сотрудников. Они писали друг другу, что временно выведенный из эксплуатации лайнер 737 Max непригоден к полетам, и обсуждали лоббирование против интересов авиационного регулятора.


Фото: Reuters

Авиалайнер 737 Max «проектировали клоуны, которыми, в свою очередь, руководили мартышки», — говорится в сообщении одного сотрудника Boeing другому, написанном в чате в апреле 2017 года.

В компании подчеркнули, что опубликовали переписку (с определенными купюрами) по собственной инициативе, следуя принципу прозрачности. Месяц назад в Федеральное управление гражданской авиации и конгресс США была передана неотредактированная версия.

В заявлении Boeing переписка названа «абсолютно неприемлемой».

«Эти сообщения не отражают ни то, какой наша компания является сегодня, ни то, какой она должна быть», — добавили в Boeing.

Еще в одном сообщении, от ноября 2015 года, сотрудники Boeing обсуждают, как противодействовать инициативе федерального авиационного управления. FAA требовала сделать тренировку на симуляторах обязательной частью подготовки пилотов лайнера 737 Max, а сотрудники обсуждали, как этого не допустить.

«Мы будем с этим бороться, и скорее всего, нам понадобится поддержка на самом высоком уровне, когда дойдет до финальных переговоров», — говорится в нем.

В феврале 2018 года еще один сотрудник написал другому: «Ты бы посадил свою семью на самолет, пилот которого тренировался на симуляторе Max? Я бы нет».

Переписку уже прокомментировали в конгрессе и в FAA. Глава комитета по транспорту Питер ДеФазио заявил, что переписка «показывает скоординированные усилия с целью скрыть критически важную информацию от регуляторов и общественности, которые начались с первых дней существования проекта 737 Max».

В FAA в свою очередь заявили, что все недостатки модели и симуляционной программы, о которых говорится в переписке, были устранены.

«Тон и содержание некоторых из документов вызывают разочарование», — говорится в заявлении регулятора.

В Boeing признали, что часть сообщений «вызывает вопросы» по поводу переговоров компании с регулятором, однако выразили «уверенность в регуляторном процессе по утверждению симуляторов». Симуляционные программы для 737 Max совершенствовались в течение последних лет, добавили в Boeing.

16 декабря Boeing объявила, что с января 2020 года приостановит производство авиалайнеров серии 737 Max. Эксплуатация самолета была приостановлена из-за двух произошедших в последние годы авиакатастроф.

В октябре прошлого года крушение лайнера авиакомпании Lion Air в Индонезии унесло жизни 189 человек. В марте 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines этой же модели разбился в Эфиопии, погибли 157 человек.

23 декабря руководитель Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку.

 
 
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Они писали друг другу, что временно выведенный из эксплуатации лайнер 737 Max непригоден к полетам, и обсуждали лоббирование против интересов авиационного...
 
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