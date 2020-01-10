В Китае зафиксировали первую смерть от пневмонии, вызванную коронавирусом нового типа

Источник материала: Tut.by

Один человек умер в городе Ухань в Китае из-за пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Об этом сообщил в субботу комитет по делам здравоохранения города, пишет ТАСС .



Фото: Reuters

Согласно заявлению ведомства, на 00.00 11 января по местному времени установлен 41 случай заражения пневмонией, вызванной, по предварительному диагнозу, коронавирусом нового типа. «Семь человек находятся в тяжелом состоянии, один умер, двое выписаны из больницы, состояние остальных оценивается как стабильное», — указано в заявлении.

Как сообщает комитет, 739 человек, из которых 419 — медицинские работники, имели тесный контакт с пациентами. Они находятся под наблюдением, симптомов заболевания у них не выявлено.

«Состояние пациентов и эпидемическая ситуация в настоящее время находятся под контролем», — заявил Ван Гуанфа — член экспертной медицинской группы, занимающейся исследованием заболевания. «Доля тяжелых случаев аналогична показателю при заболевании пневмонией, вызванной известными коронавирусами», — цитирует его «Синьхуа» .

Новый тип коронавируса

Вспышка неизвестной пневмонии в городе Ухань зафиксирована в конце декабря . 5 января комитет по делам здравоохранения города сообщил, что число инфицированных в городе возросло до 59 человек, еще 163 находились на карантине. Многие случаи заражения были связаны с городским рынком свежих морепродуктов. В настоящее время он закрыт.

В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

Еще 38 случаев заражения были также зафиксированы в Гонконге и один — в Сингапуре.

В четверг китайские эпидемиологи сообщили, что определили новый вид коронавируса, который стал возбудителем вспышки пневмонии в городе Ухань. В результате лабораторных исследований удалось установить весь его геном.

Всемирная организация здравоохранения высказалась против введения ограничений на поездки в Китай или торговлю с КНР в связи со вспышкой пневмонии. Как отмечается в заявлении организации, «предварительная идентификация нового вируса за короткий период времени — это значительное достижение, демонстрирующее высокую способность Китая бороться с новыми вспышками». Некоторые страны начали принимать меры для предотвращения распространения заболевания. Так, например, власти Гонконга ввели усиленный режим санитарно-карантинного контроля на границе, в аэропорту используются сканеры для выявления пассажиров с повышенной температурой.