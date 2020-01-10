|
В Китае зафиксировали первую смерть от пневмонии, вызванную коронавирусом нового типа
11.01.2020 16:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один человек умер в городе Ухань в Китае из-за пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Об этом сообщил в субботу комитет по делам здравоохранения города, пишет
Согласно заявлению ведомства, на 00.00 11 января по местному времени установлен 41 случай заражения пневмонией, вызванной, по предварительному диагнозу, коронавирусом нового типа. «Семь человек находятся в тяжелом состоянии, один умер, двое выписаны из больницы, состояние остальных оценивается как стабильное», — указано в заявлении.
Как сообщает комитет, 739 человек, из которых 419 — медицинские работники, имели тесный контакт с пациентами. Они находятся под наблюдением, симптомов заболевания у них не выявлено.
«Состояние пациентов и эпидемическая ситуация в настоящее время находятся под контролем», — заявил Ван Гуанфа — член экспертной медицинской группы, занимающейся исследованием заболевания. «Доля тяжелых случаев аналогична показателю при заболевании пневмонией, вызванной известными коронавирусами», — цитирует его
Новый тип коронавируса
Вспышка неизвестной пневмонии в городе Ухань зафиксирована
В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.
Еще 38 случаев заражения были также зафиксированы в Гонконге и один — в Сингапуре.
В четверг китайские эпидемиологи сообщили, что определили новый вид коронавируса, который стал возбудителем вспышки пневмонии в городе Ухань. В результате лабораторных исследований удалось установить весь его геном.
Всемирная организация здравоохранения высказалась против введения ограничений на поездки в Китай или торговлю с КНР в связи со вспышкой пневмонии. Как отмечается в заявлении организации, «предварительная идентификация нового вируса за короткий период времени — это значительное достижение, демонстрирующее высокую способность Китая бороться с новыми вспышками». Некоторые страны начали принимать меры для предотвращения распространения заболевания. Так, например, власти Гонконга ввели усиленный режим санитарно-карантинного контроля на границе, в аэропорту используются сканеры для выявления пассажиров с повышенной температурой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)