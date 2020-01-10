Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск

Источник материала: Tut.by

На вопрос, каким образом Вашингтон намерен добиться компенсации, Трамп заявил, что «сейчас на американских счетах в банках находится иракских 35 млрд долларов», пишет РБК .



Фото: Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.

«Я сказал им: «Если мы уйдем, вам придется заплатить нам», — отметил лидер, предупредив, что военнослужащие ВВС США «останутся там», если Багдад откажется платить. По словам Трампа, в Ираке «только публично говорят» о необходимости вывода американских войск, однако не поднимают этот вопрос на своих закрытых заседаниях.

На вопрос, каким образом Вашингтон намерен получить выплаты от Ирака, Трамп ответил: «Сегодня у нас много их денег». Речь, по его словам, идет о $35 млрд, которые Ирак разместил на счетах в американских банках. «Я думаю, что они согласятся заплатить. В противном случае мы останемся там [на территории Ирака]», — сказал он.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод всех иностранных военных контингентов из страны после атаки США около международного аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Сейчас в Ираке находятся военные США, а также Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди ранее попросил администрацию Трампа направить делегацию в Багдад для разработки механизма вывода войск из страны. По его словам, Ирак «стремится поддерживать хорошие отношения» со своими союзниками, однако решение парламента о выводе американских войск остается в силе. Он также отметил, что операция по устранению Касема Сулеймани вблизи аэропорта Багдада прошла без разрешения иракского правительства, что является прямым нарушением действующих соглашений.