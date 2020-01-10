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Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск
11.01.2020 17:24 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На вопрос, каким образом Вашингтон намерен добиться компенсации, Трамп заявил, что «сейчас на американских счетах в банках находится иракских 35 млрд долларов», пишет
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу
«Я сказал им: «Если мы уйдем, вам придется заплатить нам», — отметил лидер, предупредив, что военнослужащие ВВС США «останутся там», если Багдад откажется платить. По словам Трампа, в Ираке «только публично говорят» о необходимости вывода американских войск, однако не поднимают этот вопрос на своих закрытых заседаниях.
На вопрос, каким образом Вашингтон намерен получить выплаты от Ирака, Трамп ответил: «Сегодня у нас много их денег». Речь, по его словам, идет о $35 млрд, которые Ирак разместил на счетах в американских банках. «Я думаю, что они согласятся заплатить. В противном случае мы останемся там [на территории Ирака]», — сказал он.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод всех иностранных военных контингентов из страны после атаки США около международного аэропорта Багдада, в результате которой
Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди ранее попросил администрацию Трампа направить делегацию в Багдад для разработки механизма вывода войск из страны. По его словам, Ирак «стремится поддерживать хорошие отношения» со своими союзниками, однако решение парламента о выводе американских войск остается в силе. Он также отметил, что операция по устранению Касема Сулеймани вблизи аэропорта Багдада прошла без разрешения иракского правительства, что является прямым нарушением действующих соглашений.
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На вопрос, каким образом Вашингтон намерен добиться компенсации, Трамп заявил, что «сейчас на американских счетах в банках находится иракских 35 млрд долларов».
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