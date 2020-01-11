Правительство Украины выплатит по 8 тысяч долларов семьям погибших в катастрофе в Тегеране

Источник материала: Tut.by

Правительство Украины выплатит по 200 тысяч гривен семьям погибших в катастрофе украинского лайнера в Иране. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.



Фото: пресс-служба президента Украины

«Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен (около 8,3 тысяч долларов — прим. TUT.BY) помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией», — сообщил премьер-министр Украины.

Гончарук заверил также, что государство окажет родственникам всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую. Кроме того, премьер сообщил, что авиакомпания МАУ, согласно коллективному договору, выплатит компенсацию родственникам членов экипажа. Родственники погибших также смогут получить компенсацию от Ирана, указал Гончарук. «Наши дипломаты уже работают, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость», — отметил Гончарук.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший украинской авиакомпании МАУ, разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 украинцев: 2 пассажира и 9 членов экипажа. В субботу, 11 января, Иран официально признал , что украинский самолет был сбит ракетой. Президент Ирана заверил президента Украины, что Тегеран выплатит компенсацию.