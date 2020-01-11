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Зеленский выступил с обращением к украинцам после разговора с Роухани: «Никто не отвертится»

11.01.2020 22:32 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский, выступая с обращением к нации после разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани по поводу сбитого «Боинга», пообещал, что власть вернет украинцам уверенность, что страна будет их защищать в любом уголке планеты. Текст обращения опубликовал офис президента Украины.


Фото: Офис президента Украины

«Только что я провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. Он официально попросил прощения у всей Украины и родственников погибших и признал факт того, что Иран сбил украинский „Боинг-737“», — рассказал Владимир Зеленский.

Он рассказал о всех шагах, которые предприняла украинская сторона с 8 января. Также по его словам, после сообщения 9 января о том, что возможно украинский «Боинг» был сбит, Киев призвал международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию. На следующий день американские и британские дипломаты «передали важную и полезную информацию для расследования».

«Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране. Они работали и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Их высокая профессиональность и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду. И сегодня руководство Ирана признало свою вину в авиакатастрофе», — добавил украинский президент.

«Мы договорились, что никто не отвертится»

Зеленский также рассказал подробности разговора с президентом Ирана.

«Мы договорились, что просто сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину. Это должно произойти в ближайшее время. Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев — „черных ящиков“. Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включительно с вопросом получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится», — отметил Зеленский.

Президент Украины также пообещал, что правительство окажет финансовую помощь семьям погибших и будет всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Ирана.

Зеленский призвал к полному расследованию: «Это нужно нам всем»

Зеленский призвал международных партнеров Украины и все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы.

«Это нужно всем нам. Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно — на земле, воде или в воздухе. Потому что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика», — добавил украинский президент.

Владимир Зеленский также пообещал, что «все виновные будут наказаны».

«Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в каком уголке планеты вы бы не были», — этими словами президент Украины закончил свою речь.

Катастрофа в Тегеране

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший украинской авиакомпании МАУ, разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это граждане Ирана, Канады, Швеции, Украины, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

В субботу, 11 января, Иран официально признал, что украинский самолет был сбит ракетой. Военные заявили, что в момент трагедии пассажирский лайнер находился вблизи важного военного объекта — его приняли за «вражескую цель». Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее трагическим инцидентом и катастрофической ошибкой. Роухани выразил глубокие соболезнования близким погибших и пообещал продолжить расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных.

По словам командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде, система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету, а связь в этот момент была неисправна.

После этих заявлений Владимир Зеленский назвал пять пунктов, которые Украина ждет от Ирана.

«Мы ждем от Ирана готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам», — заявил Зеленский.

Вечером 11 января состоялся разговор между президентами Украины и Ирана. Хасан Роухани принес извинения, пообещал наказать виновных, поскорее вернуть тела погибших украинцев на родину, и выплатить компенсацию.

 
 
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Владимир Зеленский, выступая с обращением к нации после разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани по поводу сбитого «Боинга», пообещал, что власть вернет...
 
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