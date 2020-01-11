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Зеленский выступил с обращением к украинцам после разговора с Роухани: «Никто не отвертится»
11.01.2020 22:32 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Зеленский, выступая с обращением к нации после разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани по поводу сбитого «Боинга», пообещал, что власть вернет украинцам уверенность, что страна будет их защищать в любом уголке планеты. Текст обращения
«Только что я провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. Он официально попросил прощения у всей Украины и родственников погибших и признал факт того, что Иран сбил украинский „Боинг-737“», — рассказал Владимир Зеленский.
Он рассказал о всех шагах, которые предприняла украинская сторона с 8 января. Также по его словам, после сообщения 9 января о том, что возможно украинский «Боинг» был сбит, Киев призвал международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию. На следующий день американские и британские дипломаты «передали важную и полезную информацию для расследования».
«Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране. Они работали и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Их высокая профессиональность и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду. И сегодня руководство Ирана признало свою вину в авиакатастрофе», — добавил украинский президент.
«Мы договорились, что никто не отвертится»
Зеленский также рассказал подробности разговора с президентом Ирана.
«Мы договорились, что просто сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину. Это должно произойти в ближайшее время. Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев — „черных ящиков“. Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включительно с вопросом получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится», — отметил Зеленский.
Президент Украины также пообещал, что правительство окажет финансовую помощь семьям погибших и будет всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Ирана.
Зеленский призвал к полному расследованию: «Это нужно нам всем»
Зеленский призвал международных партнеров Украины и все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы.
«Это нужно всем нам. Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно — на земле, воде или в воздухе. Потому что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика», — добавил украинский президент.
Владимир Зеленский также пообещал, что «все виновные будут наказаны».
«Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в каком уголке планеты вы бы не были», — этими словами президент Украины закончил свою речь.
Катастрофа в Тегеране
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший украинской авиакомпании МАУ, разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это
В субботу, 11 января, Иран
После этих заявлений Владимир Зеленский
«Мы ждем от Ирана готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам», — заявил Зеленский.
Вечером 11 января
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Владимир Зеленский, выступая с обращением к нации после разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани по поводу сбитого «Боинга», пообещал, что власть вернет...
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