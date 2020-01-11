21-летняя британка притворялась мальчиком, чтобы насиловать девочек. Ей дали 8 лет

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил жительницу Лондона к восьми годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении четырех жертв в возрасте от 13 до 16 лет. 21-летняя Джемма Уоттс притворялась в социальных сетях 16-летним Джейком Уатоном, чтобы с ними познакомиться.



Джемма Уоттс знакомилась с подростками под именем Джейк Уатон. Фото: Met Police / bbc.com

Она использовала свои собственные фотографии, при этом прятала длинные волосы под бейсбольной кепкой, носила широкие штаны и капюшон.

«Джейк» публиковал в социальных сетях видео о том, как он катается на скейтборде и скутере.

Когда девочки-подростки ставили «лайки» под видео и фото, «Джейк» завязывал с ними разговор и засыпал комплиментами.

В переписке «Джейк» активно использовал подростковый сленг и присылал полуобнаженные фото, а затем убеждал девушек встретиться.



Джемма создала несколько поддельных аккаунтов с социальных сетях

В суде Джемма Уоттс признала вину в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера по отношению к четырем жертвам от 13 до 16 лет.

Все жертвы были уверены, что у них отношения с мальчиком-подростком, для многих это был первый опыт отношений. Они лишь от полиции узнали о том, что Джейк на самом деле Джемма.

Скотленд Ярд полагает, что жертв может быть намного больше 20−50 человек.

Джемма Уоттс настолько успешно притворялась юношей, что даже встречалась с родителями жертв в роли Джейка.

Ей также почти удалось обвести вокруг пальца Британскую транспортную полицию.

В октябре 2018 года родители девочки-подростка заявили в полицию о пропаже дочери, и сотрудники полиции нашли девушку в поезде с «Джейком».



Джемма Уоттс по дороге в суд перед приговором. Фото: Reuters

Офицеры собирались отвезти «Джейка» домой в Лондон к маме и только потом поняли, что имеют дело с молодой женщиной — Джеммой Уоттс.

По словам сотрудницы полиции Филиппы Кенрайт, расследовавшей это дело, жертвы были абсолютно уверены, что состоят в отношениях с юношей.

По словам Филиппы Кенрайт, действия Джеммы Уоттс привели к тяжелым и необратимым последствиям для ее жертв. Две потерпевшие пытались покончить с собой.

В суде зачитали заявление, написанное 14-летней жертвой, в котором девушка рассказала, что ее сердце разбито.

«Мой мир остановился, я не могла дышать, я так сильно любила его», — утверждает она.

Прокурор Барнаби Шоу рассказал в суде, что одна из жертв думала, что трогает гениталии Джейка, но, похоже, «это были туго связанные носки».

Зачитывая приговор, судья Сьюзан Эванс сказала, что Уоттс входила в доверие к девочкам для удовлетворения своих желаний.

«Как вы прекрасно понимали, они были очень молоды и наивны, — обратилась она к подсудимой, — поэтому вы смогли обмануть их».



Серийный насильник Джейсон Лоуренс находил жертв через сайты знакомств Match.com и Dating Direct, его приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 14 женщин. Фото: Полиция Лестершира

В Британии нет закона, согласно которому обман аннулирует согласие на секс.

Однако в октябре 2019 года в Британии был создан юридический прецедент, когда мужчину по имени Джейсон Лоуренс признали виновным в изнасиловании женщины, которая изначально была согласна вступить с ним в интимные отношения.

Перед сексом Лоуренс соврал женщине, что он стерилизован и поэтому она не сможет от него забеременеть.

На следующее утро он отправил ей сообщение: «Мне нужно кое в чем признаться. Я все еще фертильный. Извини ххх».

Женщина забеременела, и ей пришлось сделать аборт.

Тогда суд присяжных решил, что ложь Лоуренса свела на нет согласие жертвы на секс. Джейсон Лоуренс подал апелляцию на этот приговор.

Эксперты надеются, что решение апелляционного суда внесет ясность в вопрос о том, в каких случаях ложь может привести к обвинению в сексуальном насилии.

В Британии уже были другие громкие дела, когда женщин признали виновными в сексуальном насилии за то, что они притворялись мужчинами и обманом вступали в сексуальные отношения с женщинами.

Однако в тех делах жертвами были взрослые люди, а не подростки.