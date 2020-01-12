|
Елизавета II поддержала желание Гарри и Меган начать новую жизнь
13.01.2020 20:28 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Британская королева Елизавета II согласилась на переходный период, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время в Канаде и Британии.
Королева в понедельник
«Несмотря на то что мы рассчитываем, что они останутся полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться важной частью моей семьи», — говорится в заявлении.
По словам королевы, на встрече была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время в Канаде и Британии.
Финальные решения по этому поводу, по ее словам, будут приняты в течение ближайших дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британская королева Елизавета II согласилась на переходный период, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время в Канаде и Британии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)