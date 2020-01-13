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Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
13.01.2020 22:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за
«Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого, — цитирует его в понедельник агентство Fars. — Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене».
По словам Раиси, «этот вопрос должен решаться Советом по правам человека (организация при Верховном суде Ирана. — Прим. ТАСС) и Министерством иностранных дел». «Убийство Сулеймани стало нарушением всех возможных законов, потому что он был символом борьбы с терроризмом и поддержки угнетенных», — отметил он.
Председатель Верховного суда не уточнил, в какой именно международный орган планируется подать заявление.
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Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси отметил, что президент США должен предстать в качестве главного обвиняемого.
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