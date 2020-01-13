Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Источник материала: Tut.by

Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом заявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси.



Фото: Reuters

«Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого, — цитирует его в понедельник агентство Fars. — Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене».

По словам Раиси, «этот вопрос должен решаться Советом по правам человека (организация при Верховном суде Ирана. — Прим. ТАСС) и Министерством иностранных дел». «Убийство Сулеймани стало нарушением всех возможных законов, потому что он был символом борьбы с терроризмом и поддержки угнетенных», — отметил он.

Председатель Верховного суда не уточнил, в какой именно международный орган планируется подать заявление.