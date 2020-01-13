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Северная Корея призвала граждан готовиться к «смертельной битве» против санкций США

14.01.2020 09:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти КНДР призвали граждан готовиться к «смертельной битве против американских санкций». Об этом говорится в комментарии, опубликованном во вторник газетой «Минчжу чосон».


Фото: Reuters

«Кампания фронтального прорыва для нейтрализации беспрецедентно убийственных санкций и давления со стороны враждебных сил, отрицающих само право на существование и развитие нашей страны, станет битвой не на жизнь, а на смерть», — подчеркивает газета.

Издание призвало «превратить нынешние вызовы в преимущества» и добиться «быстрого [экономического] взлета на основе собственных сил и технологий». Для этого гражданам предстоит продемонстрировать упорство и отвагу, «проходя сквозь стены, словно сквозь двери, и даже прыгая в пламя».

Газета отмечает, что «КНДР столкнулась с убийственным давлением, которое другие страны не выдержали бы и одного дня». «Американская кампания по удушению КНДР достигла своих пределов», — подчеркивают авторы материала.

Ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын призвал к «фронтальному прорыву» в борьбе с санкциями, отметив, что первоочередными задачами руководства республики в 2020 году станут развитие экономики и обеспечение роста благосостояния граждан. Подводя итоги пленума ЦК Трудовой партии Кореи, который прошел в Пхеньяне с 28 по 31 декабря, лидер КНДР отметил, что «неотложными задачами являются переналадка экономической базы страны и всеобщая мобилизация производственного потенциала». При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что продолжение долгосрочной конфронтации с США можно считать уже свершившимся фактом, что потребует дальнейшего укрепления внутренних сил страны во всех сферах.

 
 
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«Кампания фронтального прорыва для нейтрализации беспрецедентно убийственных санкций и давления со стороны враждебных сил, отрицающих само право на...
 
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