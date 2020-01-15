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Путин призвал ужесточить требования к кандидатам на пост президента и высших должностных лиц России

15.01.2020 13:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России предложил внести изменения в Конституцию, касающиеся высших должностных лиц и президента страны. Об этом Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию России.


Фото: пресс-служба президента России

По словам Владимира Путина, Россия не нуждается в новой конституции. Однако есть необходимость внести в нее несколько поправок.

В частности, Путин предложил законодательно закрепить, что высшие должностные лица в России не могут иметь иностранного гражданства, вида на жительство или любого другого документа, позволяющего постоянно проживать на территории иностранного государства. Он уточнил, что речь идет о министрах, губернаторах, судьях.

На высшую — президентскую — должность в стране может претендовать человек, проживающий на территории России не менее 25 лет и не имеющий (и никогда не имевший) иностранного гражданства.

(Будет дополнено)

 
 
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Об этом Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию России.
 
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