Источник материала: Tut.by

Правительство России подало в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин предложил внести изменения в конституцию, касающиеся высших должностных лиц и президента страны.



Фото: правительство России

— Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — сказал премьер.

По мнению Медведева, в этой ситуации правительство должно подать в отставку.

— В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку, — сказал он.

15 января во время послания Федеральному правительству РФ президент Владимир Путин заявил , что необходимо внести несколько поправок в конституцию.

Путин предложил наделить Госдуму правом утверждать кандидатуры премьер-министра и правительства. При этом президент не сможет их отклонить. Сейчас президент России сам назначает главу правительства, его замов и всех министров.

Путин отметил, что Россия должна оставаться президентской республикой и за главой государства должно оставаться право отстранять от должностей главу правительства, его замов «в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей или утраты доверия».

За президентом должно оставаться прямое руководство Вооруженными силами и всей правоохранительной системой страны. При этом утверждать всех глав силовых ведомств президент сможет только при консультации с Советом Федерации.

Что касается президентских сроков, то, по словам Путина, этот вопрос он принципиальным не считает, однако согласен с тем, что «одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков».