Премьер Украины Алексей Гончарук объявил, что уходит в отставку

Алексей Гончарук написал заявление Владимиру Зеленскому об отставке, и офис президента подтвердил получение. Об этом премьер-министр сообщил о своем решении 17 января на своей странице в Facebook.

Можно предположить, что отставка премьера связана с недавним скандалом из-за аудиозаписи, где Гончарук вместе с другими министрами обсуждал непонимание Зеленским экономических процессов.

Однако в заявлении Гончарук подчеркнул, что пришел на должность выполнять программу президента, ибо он «является образцом открытости и порядочности».

Он отметил, что люди, которые работают с ним – это «команда порядочных людей». Но в последние дни в интернете появились публикации с намеком на неуважение правительством лидера страны.

По словам премьера, его команда работала над тем, чтобы страна изменилась, и над тем, чтобы подготовить ее к 2020 году.

Гончарук перечислил задачи, которые удалось выполнить правительству за последнее время. В их числе подготовка транспортной системы к переходу на европейские правила, принятие программы медицинской гарантии, серьезные подвижки в строительстве.

Вопрос об отставке находится теперь компетенции Верховной Рады Украины. Если его поддержат депутаты, то в отставку вслед за премьером пойдет все правительство. Но это не может произойти в течение года со дня утверждения программы деятельности Кабинета министров.