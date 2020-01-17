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«Эти американские клоуны». Хаменеи сам провел пятничную молитву. Впервые за 8 лет
17.01.2020 19:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи впервые за восемь лет лично провел пятничную молитву в столичной мечети Мосалла в Тегеране.
Столь необычное решение было принято после экстраординарных событий в стране — масштабных антиправительственных протестов, начавшихся после того, как власти признали, что «Боинг» украинских авиалиний был сбит иранской ракетой.
Крушение пассажирского лайнера произошло 8 января, а 11 января власти страны
Выступая после молитвы, Хаменеи заявил, что враги Ирана (Вашингтон и его союзники) пытаются использовать трагедию с погибшим лайнером, чтобы отвлечь внимание общественности от
«Сопротивление должно продолжаться, пока регион не будет полностью очищен от вражеской тирании», — заявил Хаменеи тысячам иранцев, собравшимся на его выступление и скандировавшим «Смерть Америке!»
Гневную реакцию Хаменеи вызвали твиты президента США Трампа в поддержку демонстрантов в Иране.
«Эти американские клоуны, которые лгут и говорят, что они с иранским народом, должны увидеть, что такое иранский народ», — заявил Хаменеи.
В своей речи аятолла Хаменеи также:
Антиправительственные настроения в стране вызваны также резким экономическим спадом, связанным с ухудшением отношений с США и наложенными на Иран санкциями.
В минувшую среду иранский президент Хасан Роухани призвал народ к единству в это непростое для страны время, а военных обязал предоставить полный отчет о событиях, приведших к гибели украинского рейса.
Эксперты называют большой редкостью такую публичную жесткость властей в отношении военных.
Хаменеи очень хочет защитить стражей революции
Касра Наджи, Персидская служба Би-би-си
В последний раз верховный лидер Ирана возглавил пятничную молитву в разгар «арабской весны».
Он провел тогда службу по-арабски, чтобы весь арабский мир его услышал. Хаменеи пытался представить события того времени как пробуждение ислама. Он ошибся.
Сейчас аятолла Али Хаменеи пытается защитить стражей исламской революции, которые попали под шквал критики за сбитый украинский самолет.
Есть опасения, что он может призвать к жестким действиям в отношении студентов и протестующих, чтобы сохранить свою власть.
Власти призвали народ выйти в пятницу на санкционированные марши в поддержку Стражей исламской революции. В Тегеране предпринимается все возможное, чтобы вывести на улицы как можно больше людей.
Однако многие рядовые иранцы хотят, чтобы аятолла признал: его правление не принесло стране ничего, кроме страданий.
«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины»
Незадолго до этого Иран
Что происходит в Иране?
Иранское государственное агентство новостей Мехр не связывает решение аятоллы Хаменеи лично участвовать в молитве с обстановкой в стране. Оно цитирует официальных лиц, которые утверждают, что иранский народ просто еще раз хочет продемонстрировать свое единство и величие.
Однако эксперты напоминают, что в последний раз аятолла возглавил пятничную молитву в 2012 году, в 33 годовщину Исламской революции.
Публичное появление духовного лидера в столичных мечетях — символичный и очень значимый шаг, на который власти идут, когда хотят донести до масс очень важное послание, говорит специалист Вашингтонского института ближневосточной политики Мехди Халаджи.
Гибель украинского рейса повлекла серьезные для властей последствия внутри страны. Протесты проходят во многих городах Ирана, их участники — преимущественно студенты университетов.
Антиправительственные лозунги также звучали на похоронах жертв авиакатастрофы, которые прошли по всей стране.
По делу о сбитом «боинге» арестовано несколько человек. Президент Роухани обещает, что расследование обстоятельств трагедии будет всесторонним и открытым.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф признал, что иранцам лгали, но утверждает, что от правительства также пытались скрыть информацию об истинной причине катастрофы.
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Столь необычное решение было принято после экстраординарных событий в стране - масштабных антиправительственных протестов, начавшихся после того, как власти...
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