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Умер человек с самым низким на планете ростом

18.01.2020 00:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скончался человек с самым низким на планете ростом — Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.


Хагендра Тапа Магар. Фото: guinnessworldrecords.com

Он родился в районе Баглунг в Непале 4 октября 1992 года. Его отец вспоминал: «Он был таким маленьким, когда родился, что мог уместиться на ладони, и было очень трудно его купать, потому что он был настолько маленьким».

Впервые Магар попал в поле зрения составителей рекордов Гиннесса в начале 2010 года. Тогда его рост измерили в итальянском телешоу GuinnessWorldRecords Lo Show dei Record, и он был признан самым коротким мужчиной в мире. Его рост составил 67,08 см. Он оказался ниже колумбийца Эдуарду Эрнандеса, рост которого составлял 70,21 см.

«Хагендра быстро привлек внимание общественности и в 2011 году был назначен послом доброй воли Непала в области туризма», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, Книга рекордов Гиннесса признает две категории людей невысокого роста — мобильных и немобильных, то есть способных передвигаться самостоятельно и тех, кто не имеет такой возможности. Магар относился к рекордсменам первой категории. Во второй — самым низким человеком в мире считается филиппинец Джунрей Балауинг с ростом 59,93 см.

По словам друзей Хагендры, в последнее время он боролся с проблемами сердца, астмой и пневмонией. Он был помещен в больницу Манипал в Непале, где скончался 16 января.

 
 
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Непалец Хагендра Тапа Магар был признан самым низким человеком в 2011 году. В последнее время он боролся с проблемами сердца, астмой и пневмонией
 
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