|
Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины Гончарука
17.01.2020 20:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский встретился 17 января с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который ранее заявил о намерении уйти с поста. Президент решил дать премьеру еще один шанс, сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский сказал, что рассмотрел обращение Гончарука об отставке.
— Я решил предоставить вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически, — сказал он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Владимир Зеленский встретился 17 января с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который ранее заявил о намерении уйти с поста. Президент решил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)