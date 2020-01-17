Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины Гончарука

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 17 января с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который ранее заявил о намерении уйти с поста. Президент решил дать премьеру еще один шанс, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Украины

Зеленский сказал, что рассмотрел обращение Гончарука об отставке.

— Я решил предоставить вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически, — сказал он.