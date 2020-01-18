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свыше 70 демонстрантов пострадало в столкновениях с полицией в Бейруте

18.01.2020 20:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 75 человек пострадали в ходе вспыхнувших в центре ливанской столицы в субботу столкновений между полицейскими подразделениями и активистами протестного движения. Об этом сообщил телеканалу "Al Hadath" представитель Ливанского общества Красного Креста, передает ТАСС. По его данным, свыше 30 демонстрантов доставлены в больницы, остальным оказана помощь на месте.

Ранее силы по борьбе с беспорядками применили водяные пушки и гранаты со слезоточивым газом против толпы агрессивно настроенной молодежи в районе Пляс Этуаль, где находится парламентский дворец. Демонстранты пытались прорваться на площадь, чтобы потребовать роспуска законодательного органа власти.

Уличные активисты забрасывали полицейских камнями, петардами, бутылками с зажигательной смесью и острыми предметами. В результате среди них так же есть пострадавшие. Группа зачинщиков столкновений была задержана полицией.

В центр столицы сейчас перебрасываются воинские подкрепления, чтобы не допустить погромов учреждений, банков и магазинов. Как передал телеканал Al Hadath, стражи порядка ликвидировали палаточный лагерь, созданный демонстрантами на площади Риада Сольха.

Новая волна уличных акций в Бейруте началась во вторник после того, как лидеры протестующих объявили о переходе к кампании гражданского неповиновения с целью усилить давление на правящие круги.

Продолжающиеся в Ливане третий месяц массовые акции протеста привели к отставке 29 октября прошлого года главы коалиционного правительства Саада Харири. Президент республики Мишель Аун поручил 19 декабря сформировать новый кабинет экс-министру образования Хасану Диабу. Его кандидатуру поддержали 69 из 128 депутатов парламента. Назначение нового премьера, однако, не успокоило протестное движение, лидеры которого добиваются роспуска высшего законодательного органа и проведения досрочных выборов.

 
 
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Более 30 пострадавших доставлены в больницы, остальным оказали помощь на месте.
 
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